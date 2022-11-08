Готовые к употреблению продукты увеличивают риск преждевременной смерти

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Исследователи из Университета Сан-Паулу выяснили, что продукты с высокой степенью переработки повышают риск преждевременной смерти. Результаты исследования ученых были опубликованы в American Journal of Preventive Medicine.Поясняется, что только в 2019 году порядка 57 000 преждевременных смертей в Бразилии в людей в возрасте от 30 до 70 лет были связаны именно с потреблением продуктов с высокой степенью переработки. В рамках всей страны – это свыше 10% всех ежегодных преждевременных смертей.Такие продукты способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из основных причин преждевременной смерти.«Диабет, рак, ожирение и хроническая болезнь почек также могут играть роль в этом процессе. Ультраобработанные продукты содержат больше искусственных добавок. Макароны быстрого приготовления, хот-доги, хлеб, пирожные, ветчина, замороженная пицца, газированные напитки и печенье обычно попадают в эту категорию», — объясняют исследователи.Ученые провели не только свое исследование, но и изучили результаты других работ сходной тематики. Особое внимание уделялось анализу смертности среди людей, потреблявших большое или, наоборот, малое количество обработанных пищевых продуктов.Эта же модель была применена и к населению Бразилии. В итоге ученые смогли оценить примерное количество преждевременных смертей, которые можно было бы предотвратить, если бы люди потребляли меньше вышеупомянутых продуктов. По их подсчетам, около четверти бразильцев получают до 50% своих ежедневных калорий из продуктов с высокой степенью переработки. Если бы все взрослые в Бразилии сократили это число примерно в два раза, то в целом по стране могло быт быть примерно на 20 000 случаев преждевременной смерти в год.При этом ученые отметили, что в других странах цифры могут быть несколько иными, в том числе, и увеличенные в процентном соотношении. Так, в частности, в США продукты с высокой степенью переработки занимают еще большее место в ежедневном рационе людей. Поэтому здесь и уровень преждевременной смерти, связанной с такими продуктами, также будет выше.