7 растений для регулирования уровня сахара в крови

Хотя эти натуральные средства эффективно помогают регулировать уровень сахара в крови, принимать их нужно под контролем врача. Особенно это касается тех из нас, кто принимает другие препараты для лечения этого заболевания.Диабет – это заболевание, которое поражает большое количество людей в развитых странах. Контроль уровня сахара в крови крайне важен при этом заболевании. К счастью, есть много продуктов питания и средств, которые помогают нам в этом.В нашей сегодняшней статье мы познакомим вас с 7 лучшими целебными растениями, которые помогают в естественном регулировании уровня сахара.Диабет всегда требует от пациента серьёзного внимания и лечения. Беспечность может привести к тому, что заболевание вызовет осложнения и другие серьёзные последствия для здоровья. А потому помните, что эти натуральные средства ни в коем случае не должны заменять прописанное врачом лечение! Их можно использовать лишь как полезное к нему дополнение.Чем опасен высокий уровень сахара?Высокий уровень сахара в крови опасен не только риском появления диабета. Этот фактор имеет прямое отношение к ожирению и такой серьёзной патологии, как инсулинорезистентность.Эти расстройства наносят серьёзный вред нашему здоровью и делают наш организм уязвимым для различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.Следует отметить, что помимо указанных ниже настоев необходимо уделять внимание своему питанию.Так, нужно исключить из своей диеты продукты с содержанием рафинированных сахаров и муки. Также следует воздерживаться от фруктов, употребление которых приводит к скачкам глюкозы в крови.Лучше всего обратиться за помощью к профессиональному диетологу, который сможет сориентировать вас в вопросах питания и поможет разработать подходящую диету.Растения для регулирования уровня сахара в крови1. СтевияРодиной этого целебного растения является Парагвай. Стевия хорошо известна благодаря своей способности бороться с высоким уровнем сахара в крови.Она отлично заменяет обыкновенный сахар, а потому стевию можно использовать при приготовлении всех типов сладостей, десертов и напитков. Регулярный приём стевии (как отдельно, так и в сочетании с другими ингредиентами) приносит много пользы нашему организму. А именно:Улучшает здоровье дёсен и зубов.Ощелачивает организм.Нормализует пищеварительные процессы.Помогает вывести излишки жидкости из тела.Снижает артериальное давление.Позволяет бороться со свободными радикалами, вызывающими преждевременное старение организма.Укрепляет иммунитет.2. Корица для контроля уровня сахараПолезные свойства корицы удивительны и неисчислимы. При этом стоит отметить, что речь идёт о цейлонской корице. Именно эта разновидность наиболее полезна для диабетиков.Эта пряность подходит для любого типа блюд, как сладких (галет, бискочо, пирожных, коктейлей), так и солёных (супов и вторых блюд).Что касается основных полезных свойств корицы, то необходимо отметить следующее:Эта специя улучшает наше пищеварение и устраняет вздутие живота.Является натуральным антибиотиком.Борется с неприятным запахом изо рта.Обладает противовоспалительными свойствами.Помогает при лечении заболеваний органов дыхания.Является натуральным афродизиаком.3. ПолыньЭто целебное растение отличается характерным горьким вкусом. Популярность полыни обусловлена её очищающими свойствами, благодаря которым улучшается работа печени.В древности это растение использовали для лечения отравлений, например, свинцом.Настой полыни помогает быстро снижать уровень сахара в крови человека. Таким образом, рекомендуется принимать этот напиток в тех случаях, когда пациент случайно превышает допустимое количество сахара.Такой настой нужно принимать в небольших количествах и в исключительных случаях. Он не годится для регулярного употребления.4. Листья авокадоНе только плоды авокадо являются настоящим суперпродуктом. Листья этого дерева также скрывают в себе много полезных свойств для нашего здоровья. Они подходят как для регулирования уровня сахара в крови, так и для борьбы с другими проблемами.Снижают артериальное давление.Успокаивают кашель.Устраняют болезненные симптомы менструации и облегчают состояние при менопаузе.Помогают справиться с повышенной кислотностью.Борются с кишечными паразитами.Способствуют удалению камней из почек.5. Артишок для регулирования уровня сахараИ сами артишоки, и их листья обладают способностью стабилизировать уровень сахара в крови. Это объясняется содержанием в этом растении инулина– особого типа клетчатки, помогающей превращать сахар в энергию.С этой целью рекомендуется принимать отвар листьев артишока или бульон, оставшийся после варки самих артишоков.6. Зелёный чайЭтот древнейших напиток скрывает в себе большую пользу для здоровья, поэтому рекомендуется пить его ежедневно.Содержащиеся в нем полифенолы улучшают метаболизм сахаров и облегчают работу поджелудочной железы.Для того чтобы извлечь максимальную пользу из зеленого чая, его нужно пить отдельно. Подождите хотя бы 1 час после приёма пищи, прежде чем принимать такой чай.7. Овсяная вода для регулирования уровня сахара в кровиОвсяная вода получается в результате настоя овса. Существует несколько способов приёма этого напитка. Необходимо помнить о том, что этот целебный рецепт позволяет снизить показатели сахара и холестерина в крови. Помимо этого, овсяная вода помогает нам сбросить вес с пользой для здоровья.