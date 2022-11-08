Частое мочеиспускание ночью может быть признаком гипертонии

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Исследование показало: неоднократные ночные походы в туалет могут свидетельствовать о высоком артериальном давлении и повышенном потреблении солиНиктурия – это состояние, при котором человек просыпается ночью из-за позыва к мочеиспусканию. Нормой считается один поход в туалет течение 8 часов сна. Людям с никтурией необходимо вставать по 2-6 раз за ночь. Такое отклонение может быть признаком различных заболеваний, включая опущение мочевого пузыря, онкологию и диабет.Команда специалистов из больницы в Сендае выявила связь между артериальным давлением и никтурией. Для эксперимента привлекли 3749 человек, проходивших ежегодную проверку здоровья. Эксперты проанализировали особенности артериального давления каждого и склонность к никтурии.Результаты показали: 40% случаев ночного мочеиспускания связаны с высоким артериальным давлением. Ученые также отмечают, что необходимо пересмотреть норму потребления соли, так как избыток натрия организм выводит через мочу.Исследователи рекомендуют вести здоровый образ жизни, ограничить употребление соленой пищи и алкоголя, регулярно выполнять физические упражнения.