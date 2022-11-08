80% людей сообщают об одних и тех же 5 симптомах за месяц до сердечного приступа

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Исследование является ярким напоминанием о том, что сердечные приступы не всегда происходят внезапно.Принято считать, что сердечные приступы случаются внезапно, но это бывает редко. За исключением осложнений, о которых вы не знали, есть много красных флажков, которые могут насторожить вас на этом пути. Это относится не только к неверным решениям в отношении образа жизни. Симптомы могут проявиться раньше времени.Новое исследование дает представление об общих симптомах, предшествующих сердечному приступу у мужчин."Исследование выявило общие симптомы, которые предшествовали сердечным приступам у 567 мужчин в возрасте от 35 до 65 лет, на основе ретроспективного обзора карт. Почти 80 процентов указанных симптомов возникали в период от четырех недель до одного часа до внезапной остановки сердца. Из тех, у кого были симптомы, у 56 процентов была боль в груди; 13 процентов - одышка; 4% - головокружение, обмороки или учащенное сердцебиение", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев, комментируя исследование специально для МедикФорум.Два основных метода лечения сердечного приступа:Использование лекарств для растворения тромбовХирургия, чтобы помочь восстановить кровь к сердцу