4 опасности испортить фигуру к Новому году, если вы прямо сейчас решили заняться спортом

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У многих худеть перед самым волшебным праздником в году — это уже традиция. Но, усердно занимаясь, вы рискуете набрать лишние килограммы. Почему так? Объясняет диетолог.Каждый из нас хоть раз слышал фразу: «Хочу похудеть к праздникам». В первой половине ноября желающих посетить спортзал становится все больше. Бытует мнение, что за два месяца можно заметно похудеть, стоит только начать усердно заниматься спортом. Избавиться от лишних килограммов за такой срок действительно можно. Только вот интенсивные физические нагрузки вам тут точно не помогут, предупреждает диетолог Альбина Комиссарова.— Пришел в зал худеть, а стал только больше. Знакомо? Я, как человек, который изначально пришел в зал набрать вес, расскажу вам, почему такое может происходить, — говорит диетолог.У вас повысился аппетитЭто первая и, пожалуй, самая главная причина, почему цифры на весах стали другими. И это логичный исход: чем чаще мы занимаемся, тем больше тратим энергии, соответственно, организм будет настойчиво просить пополнить запасы. Вы начинаете есть больше.Что с этим делать?Здесь надо соблюдать несколько условий:физические нагрузки должны быть адекватными — не надо ходить в зал по 5 раз в неделю;обязательно выделяйте дни, когда вы отдыхаете: так организм восстанавливается;ведите дневник питания, чтобы осознавать, когда именно просыпается голод, плюс так вы будете понимать, сколько съели в целом за день;делайте упор на питательную еду, а не на спонтанные перекусы: в рационе должен быть белок, крупы, овощи и фрукты.Вы «отрабатываете» на спорте сладостиТак делают многие: съедят лишнюю шоколадку, потом — кусок торта, а после этого идут в зал на тренировку, чтобы все эти калории «отработать».— Давайте честно: вы идете в зал, чтобы спокойно есть больше либо более калорийные продукты. Именно поэтому я говорю, что еда и спорт должны идти параллельно и никогда нельзя отрабатывать еду, — говорит Альбина Комиссарова.При таком мышлении у вас появляется нездоровое отношение к еде. Плюс ко всему во время стандартной тренировки вы не сожжете огромное количество калорий, максимум около 300-400. Если вы еще сверху станете есть больше, то снова произойдет набор веса.Что с этим делать?Секрет прост: следите за питанием, а спортом занимайтесь в довесок. Физические нагрузки должны приносить удовольствие, чтобы вы были здоровым и подтянутым.То есть вы сможете похудеть за пару месяцев, если будете питаться «с умом», например, по методу тарелки, плюс тренировки пару раз в неделю сделают фигуру красивее, а мышцы — рельефнее.У вас восстанавливаются мышцыДа, это еще одна причина, почему происходит набор веса.— Во время тренировки происходят микроразрывы мышц, задерживается жидкость, и вы можете чувствовать себя более отекшим, «залитым», «заплывшим». Это нормально и со временем пройдет, — поясняет диетолог.Что с этим делать?Тут вам поможет только полноценный отдых. Организму может потребоваться 2, 3 и даже 4 дня. И это нормально! Понимаете, что ноги и спина гудят? Тогда возьмите полноценный отпуск от спортзала.У вас происходит набор мышечной массыКонечно, за пару тренировок такого не случится. Но если вы занимаетесь регулярно, то организму нужны ресурсы, чтобы откуда-то черпать энергию. И эти ресурсы — мышцы. Они начинают расти, поэтому вы теперь весите больше.— Если вас это пугает, то обсудите этот вопрос с тренером. Но переживать не стоит, заверяю как врач: именно мышечная ткань поможет вам повысить основной обмен веществ и есть больше калорий без набора веса, — говорит Альбина Комиссарова.Что с этим делать?Заниматься и не переживать за рост мышц. Также важно ориентироваться на внешний вид, а не на цифры на весах.Есть еще один вариант: смените вид или интенсивность нагрузки. Например, вместо силовых тренировок теперь чаще посещайте еще и кардиозону, йогу или растяжку.— Главный вывод: если вы решили снизить вес, то вам нужно обратить внимание на питание. Спорт рассматривайте как способ стать более подтянутым, здоровым и чувствовать себя лучше, — заключила диетолог.