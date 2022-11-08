Диабет: парестезии в ногах повышают риск ампутации в 20 раз

Если у вас диабет и вы заметили симптомы, вам следует обратиться к врачу общей практики.Диабет — это пожизненное состояние, при котором уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Хроническое заболевание часто остается незамеченным в течение многих лет, потому что симптомы поначалу слабо выражены. Однако, как и у всех хронических состояний, существует шкала серьезности, поэтому любые необычные изменения нельзя игнорировать.Проблемы со стопами — явный признак диабета. Серьезная проблема со стопой возникает, когда повреждение стопы требует неотложной помощи."Наличие диабета означает, что вы более подвержены риску серьезных проблем со стопами, которые могут привести к ампутации. Фактически, у человека с диабетом в 20 раз больше шансов подвергнуться ампутации. Одним из явных признаков проблем со стопами является парестезия, также известная как ощущение покалывания или покалывания", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Другие проблемы со стопами, о которых следует знать, включают:Боль (жжение)Тупая больБлестящая и гладкая кожа на ногахВыпадение волос на ногах и ступняхПотеря чувствительности в ступнях или ногахОпухшие ногиВаши ноги не потеютРаны или язвы, которые не заживаютСудороги в икрах во время отдыха или ходьбыВам следует обратиться к врачу общей практики, если вы заметите какие-либо из вышеперечисленных изменений.Насколько распространены проблемы с ногами?Согласно исследованию болезнь стопы затрагивает почти шесть процентов людей с диабетом. Обычно сообщаемые проблемы включают инфекцию, изъязвление или разрушение тканей стопы.Лишь часть процента людей, которые испытывают проблемы со стопой, нуждаются в ампутации. От 0,03% до 1,5% пациентов с диабетической стопой нуждаются в ампутации.«Большинство ампутаций начинаются с язв и могут быть предотвращены при правильном уходе за стопой и скрининге для оценки риска осложнений стопы».