Диабет: парестезии в ногах повышают риск ампутации в 20 раз
Диабет — это пожизненное состояние, при котором уровень сахара в крови человека становится слишком высоким. Хроническое заболевание часто остается незамеченным в течение многих лет, потому что симптомы поначалу слабо выражены. Однако, как и у всех хронических состояний, существует шкала серьезности, поэтому любые необычные изменения нельзя игнорировать.
Проблемы со стопами — явный признак диабета. Серьезная проблема со стопой возникает, когда повреждение стопы требует неотложной помощи.
"Наличие диабета означает, что вы более подвержены риску серьезных проблем со стопами, которые могут привести к ампутации. Фактически, у человека с диабетом в 20 раз больше шансов подвергнуться ампутации. Одним из явных признаков проблем со стопами является парестезия, также известная как ощущение покалывания или покалывания", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Другие проблемы со стопами, о которых следует знать, включают:
Боль (жжение)
Тупая боль
Блестящая и гладкая кожа на ногах
Выпадение волос на ногах и ступнях
Потеря чувствительности в ступнях или ногах
Опухшие ноги
Ваши ноги не потеют
Раны или язвы, которые не заживают
Судороги в икрах во время отдыха или ходьбы
Вам следует обратиться к врачу общей практики, если вы заметите какие-либо из вышеперечисленных изменений.
Насколько распространены проблемы с ногами?
Согласно исследованию болезнь стопы затрагивает почти шесть процентов людей с диабетом. Обычно сообщаемые проблемы включают инфекцию, изъязвление или разрушение тканей стопы.
Лишь часть процента людей, которые испытывают проблемы со стопой, нуждаются в ампутации. От 0,03% до 1,5% пациентов с диабетической стопой нуждаются в ампутации.
«Большинство ампутаций начинаются с язв и могут быть предотвращены при правильном уходе за стопой и скрининге для оценки риска осложнений стопы».
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