Полноценная гигиена и профилактика проблем с зубами у стоматолога — залог здоровья зубов, их белизны и крепости. Но это актуально при одном условии — если вы избегаете продуктов, которые рушат зубы.Те продукты, которые мы едим каждый день, существенно влияют на здоровье зубов и десен. Конечно, пища — это источник витаминов, минералов и нутриентов, необходимых для здоровья и обновления организма, прочности эмали зубов. Но определенные продукты могут существенно повредить зубы, меняют цвет эмали, поддерживают рост патогенной флоры.Да, если есть даже вредные продукты изредка, вреда не будет, но систематический, ежедневный прием может оставить вас без зубов. Мы попросили врача-стоматолога Юлию Лапушкину составить список этих опасных продуктов.врач-стоматолог, консультант по здоровому питаниюЧипсы — кормильцы кариозных «монстров»В чипсах много крахмала, который отлично прилипает к зубной эмали, становясь пищей для патогенных бактерий. Разлагаясь амилазой слюны на простые сахара, они создают питательную среду для размножения кариозных микробов, особенно в области межзубных пространств. После того как вы поели чипсов, нужно обязательно почистить зубы, в том числе — применяя зубную нить.Разные виды цитрусовыхКазалось бы, лимоны, апельсины и мандарины — полезные фрукты. Они богаты антиоксидантами, самый известный из которых аскорбиновая кислота. Но именно за счет наличия большого количества кислот эти фрукты и опасны. Они повреждают эмаль, формируя в ней повреждения, мелкие дырочки, в которые легче проникают кариесогенные бактерии. Совсем отказываться от соков или фруктов не стоит, но сразу после их употребления нужно хотя бы тщательно прополоскать рот чистой водой.Лед в напиткахМногие люди считают, что лед в коктейлях безвреден, его можно разгрызать, ведь это вода. Стоматологи поправляют — любые твердые среды, которые мы грызем, включая лед, вредны для зубов. Они повышают чувствительность эмали, провоцируют образование микротрещин.Жевательные конфеткиИриски, желейные и различные другие сладкие конфеты, которые так любят дети и многие взрослые, вредят зубам. Их частицы плотно прилипают к поверхности эмали, застревают в межзубных промежутках, создавая идеальную питательную среду для бактерий, которые провоцируют кариес.После таких конфет нужно сразу чистить зубы — а об этом вряд ли кто помнит. Иначе эмаль разрушается, возникают кариозные полости. Кислые конфеты еще опаснее, в них дополнительно влияют на эмаль фруктовые кислоты, буквально разъедая ее поверхность.Твердые леденцыХотя они не так сильно прилипают к зубам, как ириски, но находятся во рту гораздо дольше, создавая постоянную сладкую среду во рту. Особенно плохо, если эти конфетки с лимонной кислотой — это дополнительный фактор риска.Если это леденцы с ментолом и мятой, смягчающие горло, они не намного лучше. Их нужно рассасывать длительно, а сладкие компоненты поддерживают рост микрофлоры. После лечебных леденцов нужно как минимум 2-3 часа не пить и не есть, чтобы продлить эффект. Зубам от этого еще хуже. Если же вы будете разгрызать леденцы — это дополнительное повреждение эмали и риск образования сколов.Домашние разносолыКазалось бы, чего плохого в домашних грибочках, хрустящих огурчиках и маринованных помидорчиках? На самом деле основная опасность — уксус, который добавляют в маринад для того, чтобы придать продуктам хруст и вкус. Он разрушает зубную эмаль.Картошка в любых ее видахЖареная, пюре, отварная или фри — любые варианты блюд с картошкой опасны для зубов. Аналогично тому, что происходит с зубами при употреблении чипсов, справедливо и в отношении самого картофеля. В нем много крахмала, который за счет частичного гидролиза распадается во рту на легкие углеводы, формирует идеальные условия для процветания кариесогенных бактерий. Кроме того, крахмал очень липкий, он остается в виде микроскопических комочков на зубах, продлевая воздействие на зубы. Постепенно формируется плотный налет, от которого сложно избавиться.Любые алкогольные напиткиПомимо всех общеизвестных влияний алкоголя на организм, которые мы не будем повторять, многие виды алкоголя содержат сахар и красители, которые ухудшают здоровье зубов. Помимо этого, алкоголь провоцирует сухость рта, снижает выработку слюны, которая смывает бактерии и частицы пищи с эмали зубов. Слюна также нейтрализует кислотные соединения, образующиеся во рту, выравнивает уровень рН. При частом приеме алкоголя снижается защита организма от кариеса.Хлебобулочные изделияЗубы могут пострадать от разных видов хлебобулочных изделий. Все дело в быстрых углеводах, которых в этих продуктах достаточно много. Пережевывая хлеб или булочку, мы щедро покрываем поверхность зубов тонкой липкой пленкой из углеводов, на поверхности которой активно развиваются микробы. Таким образом, появляется мягкий зубной налет, под которым возникают эрозии эмали, а затем и кариозные полости. Дополнительно повышается риск пародонтита, кровоточивости десен, выпадения зубов.СтейкиКазалось бы, мясо не содержит углеводов, его нужно долго жевать и оно полезно для зубов. Но его вред заключается не в составе и калорийности, способе приготовления, а способности застревать между зубами. Если после еды тут же не почистить зубы, тщательно вычистив все остатки, волокна мяса создают питательную среду для патогенной флоры.