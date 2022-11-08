Врач Дарья Русакова заявила о смертельной опасности выпечки
В состав хлебобулочных изделий входит большое количество масла или маргарина. Для удешевления продукта производители зачастую используют дешевые и некачественные ингредиенты.
«Любая выпечка может привести к раку, если ее употреблять в большом количестве. Потому что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника. Это может приводить к запорам, соответственно, риск онкологических заболеваний повышается», — объяснила эксперт.
Также причиной рака, по словам врача, может стать постоянное воспаление слизистой кишечника. Влияет на ее состояние дрожжевая выпечка, добавила специалист.
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