Врач Дарья Русакова заявила о смертельной опасности выпечки

Выпечка опасна из-за некоторых продуктов в ее составе. Об этом «Москве 24» рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.В состав хлебобулочных изделий входит большое количество масла или маргарина. Для удешевления продукта производители зачастую используют дешевые и некачественные ингредиенты.«Любая выпечка может привести к раку, если ее употреблять в большом количестве. Потому что большое количество углеводов может нарушать микрофлору кишечника. Это может приводить к запорам, соответственно, риск онкологических заболеваний повышается», — объяснила эксперт.Также причиной рака, по словам врача, может стать постоянное воспаление слизистой кишечника. Влияет на ее состояние дрожжевая выпечка, добавила специалист.