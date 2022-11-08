Врач Захарова: 6 простых шагов, чтобы предотвратить простуду и грипп зимой
Стоит внести некоторые изменения в образ жизни, чтобы попытаться оставаться как можно более здоровыми этой зимой.
Начните со сна
"Это один из моих любимых зимних советов, потому что нет ничего лучше, чем лежать в теплой постели, в то время как мир вокруг вас замерзает. Когда мы спим, практически каждая часть нашего тела претерпевает изменения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Недостаток сна делает ваше тело более восприимчивым к болезням и увеличивает время, необходимое для выздоровления, если вы подхватываете страшный зимний грипп.
Пейте много воды
Это не повод пить больше глинтвейна и праздничного горячего шоколада. Зимой может быть трудно пить достаточное количество жидкости. Это биологическое воздействие зимы; ваша жажда уменьшается, чтобы помочь телу сохранить тепло.
"Выпивайте не менее двух литров воды в день, даже если вы не чувствуете жажды. Гидратация является ключом к борьбе с инфекциями".
Ешьте правильную пищу
Лучший подход — сместить свой рацион в зависимости от сезона. Выбирайте сезонные продукты. Они, как правило, выращиваются на месте и, естественно, богаты витаминами и минералами, в которых нуждается ваш организм в сезон.
Двигайся больше
Физические нагрузки – залог здоровья в любое время года. Мы должны двигаться, но наша жизнь стала относительно сидячей. Мы часто застреваем, сидя за столом, часами едва двигаясь — это не лучший вариант для здорового образа жизни.
Жизненно важные витамины
Мы должны получать витамины из пищи, чтобы помочь нашему телу нормально функционировать и защитить себя от угроз микробов и болезней. Хотя мы говорили о продуктах питания, могут быть добавки, которые помогут вам бороться с зимним гриппом.
Увидеть свет
Ночи начинают приближаться, часы возвращаются вспять, и дневной свет внезапно становится далеким воспоминанием.
"Вы должны стараться проводить как можно больше времени на улице в несколько светлых часов, будь то прогулка во время обеда или просто быстрая прогулка на свежем воздухе. Все это помогает сохранить ваше тело здоровым зимой".
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