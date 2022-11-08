Жизнь за кости: чем опасно расстройство пищевого поведения, рассказал амурский эксперт

В обществе уже сложилось мнение, что желание сбросить вес и изменить своё тело – установка, которая у женщин есть по умолчанию. Многие отшучиваются, мол, что в этом такого? Они все такие…И это очень серьёзная ошибка. Ведь недовольство своим внешним видом может стать толчком к развитию серьёзного психического заболевания – расстройства пищевого поведения (РПП).Корреспондент портала 2х2.su поговорил об этом диагнозе с амурским клиническим психологом Евгенией Верисоцкой, а также о том, почему нездоровые отношения с едой могут привести… к смерти.Понять изнутриМы неспроста обратились именно к Евгении. Девушка специализируется на помощи людям с расстройством пищевого поведения. Поэтому об этой болезни она знает, как никто другой. Более того, специалист в прошлом и сама преодолела это расстройство.Так что я изнутри знаю, что такое РПП, насколько там может быть невыносимо и почему для многих это кажется единственным решением. А ещё я знаю, что с этим можно справиться и жить дальше. Наверное, поэтому мне и хочется помогать тем, кто оказался в похожей ситуации. Я знаю, как вам может быть плохо, и вместе мы сможем с этим справиться. Жизнь без РПП существует, - поделилась Евгения.Расстройства пищевого поведения - это группа заболеваний, связанных с нарушением приёма пищи. Часть из них (анорексия, булимия, приступообразное переедание) также связаны с чрезмерной обеспокоенностью весом и фигурой.Обычно мы слышим про анорексию, реже про булимию, но к этой группе также относятся ещё и такие заболевания, как, например, избирательно-ограничительное расстройство или синдром ночной еды, но даже это не полный список.Общая черта для всех видов расстройств - нарушение приёма пищи: кто-то ест объективно много или мало, ограничивает себя в определённых группах продуктов, вызывает рвоту после еды, ест что-то несъедобное и так далее. Нередко это сопровождается определёнными негативными переживаниями из-за самого приёма пищи, тела, себя, - пояснила специалист.«Нет» романтизацииВ последние десятилетия СМИ активно поддерживают и развивают диетическую культуру. Нам транслируют картинку, и многие её бездумно принимают. Но вряд ли кто-то задумывается о том, что вес моделей часто ниже здоровой нормы, да и сам по себе низкий вес порой - особенности генетики, и без предрасположенности к худобе такие же результаты невозможны или слишком дорого обходятся.Существует так называемая эстетика костей - ключицы, рёбра, запястья, тазовые кости должны быть якобы особенно видны. Есть даже флешмобы, например, талия не шире листа А4. Это подаётся красивой картинкой и привлекает взгляд.Всё это привело к своеобразной романтизации расстройства пищевого поведения. Евгения отметила, что, возможно, это связано с желанием выделиться, быть не таким, как все.В книжках, на фото или видео в соцсетях это всё выглядит очень красиво. Но иначе и не может быть, ведь реальная картинка ни за что бы не продалась. Вряд ли кто-то из болеющих анорексией скажет, что это прекрасно, и пожелает того же остальным.Кто в зоне риска?По словам клинического психолога, на сегодня есть зарегистрированные случаи РПП у детей 6-8 лет, но также болеют и люди 40-50 лет. Ещё недавно считалось, что чаще всего расстройством пищевого поведения страдают именно в подростковом и юношеском возрасте, однако ситуация меняется.Дети уже с дошкольного возраста погружаются в социальные сети, пропитанные диетической культурой и культом худобы. Старшее поколение тоже больше не выглядит на свой возраст. Теперь модно быть моложе, тоньше, лучше.Опять же, статистика говорит, что чаще заболевают женщины, но правда и в том, что мужчины могут просто реже обращаться за помощью. Если говорить о генетических, социальных и личностных особенностях, то факторами риска являются наличие РПП у членов семьи, семейные пищевые привычки, отношения с родителями (чаще холодные), одиночество, трудности с регуляцией эмоций, - рассказала Евгения.И количество заболевших с каждым годом только увеличивается. Причины в основном те же - социальный конструкт, завязанный на культе худобы, пропаганда диетической культуры. Если провести даже поверхностный обзор масс-медиа и оценить количество информации о похудении и о РПП, то станет понятно, насколько плохи дела.Звоночки опасностиПугающая статистика - смертность от РПП стоит на первом месте среди всех психических заболеваний. Есть гарвардское исследование от июня 2020 года, где говорится, что в мире каждые 52 минуты от расстройства пищевого поведения умирает один человек. При этом смерть может наступить не только от истощения или нарушения работы органов, но также и вследствие суицида.Кроме того, болеющие обычно социально дезадаптированы, имеют депрессивное или тревожное расстройство - это также приносит множество страданий. Плюс ко всему, если мы говорим о тяжёлых формах течения болезни, то даже после выздоровления не всегда можно говорить о полном восстановлении организма, - отметила специалист.Первыми звоночками зарождающегося РПП могут стать любые изменения в питании: голодовки с целью контроля веса, строгий подсчёт съеденного или, наоборот, переедание, чувство тревоги или стыда во время или после приёма пищи.Отношение к телу тоже меняется: появляется обеспокоенность размером тела, чувство неполноценности, стыда, если фигура не соответствует какому-либо стандарту. Тревожным будет и наличие компенсаторного поведения - голод, чрезмерные тренировки, приём слабительных или мочегонных, вызывание рвоты с целью контроля веса.Если вы обнаружили у себя признаки РПП, настоятельно рекомендую обратиться за помощью к специалисту - психологу, специализирующемуся на расстройстве пищевого поведения, или психиатру. Если вы замечаете подобное у близкого или знакомого, важно быть осторожным в высказываниях. Ни в коем случае нельзя осуждать, навешивать ярлыки, страшить последствиями, - рассказала Евгения.Лучшее решение - выразить обеспокоенность и предложить помощь. Говорить желательно в формате «я-высказываний». К примеру: «Я вижу, что в последнее время твои пищевые привычки поменялись, и волнуюсь, всё ли в порядке? Если тебя что-то беспокоит, я готов(а) выслушать, когда ты захочешь поделиться».От помощи могут отказаться - не нужно давить; просто дайте знать, что вы будете рядом в случае необходимости.Найти помощьВ Благовещенске нет специализированных клиник для лечения расстройства пищевого поведения. Несовершеннолетних благовещенцев с РПП, если у них нетяжёлое течение расстройства, направляют в детскую поликлинику. В крайних случаях - переводят в психиатрическую больницу, где пациенты получают и медикаментозное лечение, и психологическую помощь.В специализированных клиниках лечение проводится в нескольких направлениях: восстановление питания и жизненных показателей, медикаментозное сопровождение по необходимости и, что очень важно, разностороннее психологическое сопровождение. Работа с психологом ведётся в индивидуальном, групповом форматах и как семейное консультирование.Для всех желающих проводятся и занятия в группах навыков, где участники развивают осознанность, коммуникативные навыки и навыки совладания со стрессом. Наиболее эффективными в работе с РПП, по словам психолога, являются методы когнитивно-поведенческой и диалектико-поведенческой терапии.В заключениеГлядя на смонтированную картинку, можно легко забыть, как выглядит реальная жизнь. Начать верить, что без идеальной внешности нам ничего не светит. Но если выйти на улицу и понаблюдать за прохожими, можно с удивлением заметить, что люди с абсолютно разными телами состоят в отношениях, красиво одеваются, реализуются в профессии или хобби и проживают счастливую жизнь. Это и есть реальность, в которой тело не определяет нас как личностей.