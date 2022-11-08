Жир на животе: ананасовый сок утоляет чувство голода и «ускоряет» обмен веществ

Употребление ананасового сока может помочь вам уменьшить висцеральный жир в организме.В отличие от подкожного жира, вы не можете увидеть висцеральный жир, так как он хранится глубоко внутри живота. Нам нужно определенное его количество, чтобы защитить и изолировать органы. Однако слишком много его может быть опасным, вызывая такие осложнения, как диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака.Но есть способы уменьшить висцеральный жир, включая диету.«Ананас содержит бромелайн, протеолитический фермент, который может помочь вам справиться с жиром на животе, уменьшая чувство голода. Считается также, что фермент ускоряет обмен веществ, что положительно влияет на потерю веса», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.В новом исследовании рассматривался эффект ананасового сока против ожирения. В рамках испытания группа из 24 крыс была разделена на две группы: одну затем кормили «нормальной» пищей, а другую — пищей с высоким содержанием жиров.Когда крысы в группе диеты с высоким содержанием жиров становились тучными, им давали ананасовый сок вместе с диетой с высоким содержанием жиров или обычной диетой.«Ананасовый сок подавляет ожирение, вызванное диетой с высоким содержанием жиров, за счет снижения уровня липидов в сыворотке крови, увеличения веса и накопления липидов в печени. Сок также вызвал уменьшение количества и размера адипоцитов у крыс с ожирением, вызванным диетой с высоким содержанием жиров».Эти результаты показывают, что ананасовый сок может быть реальным кандидатом в борьбе с ожирением без очевидных вредных последствий.Диетолог также посоветовала есть яйца для снижения висцерального жира.«Яйца богаты белком, который подавляет чувство голода и аппетит. Благодаря этому вы с меньшей вероятностью съедите много калорий, что может привести к увеличению веса в области живота».