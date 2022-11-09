Диетолог Круглова назвала время, когда лучше ужинать

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Диетолог Наталья Круглова проинформировала об «идеальном времени» для ужина.Круглова сообщила в интервью, что ужин должен быть обязательным приемом пищи, но в то же время, принимая пищу в поздние часы, важно не переедать, не употреблять «тяжелых» для пищеварения продуктов. Специалист подчеркнула, что избежать переедания за ужином позволяет полноценное сбалансированное питание на протяжении дня.Диетолог порекомендовала выбирать для ужина овощные салаты или тушеные, либо запеченные овощи, какой-нибудь нежирный сыр, творог. Должно больше легко усваиваемого белка, поэтому также подойдут рыба, яйца, мясо птицы.Также Наталья Круглова назвала время, когда лучше ужинать. По словам эксперта, это нужно делать за несколько часов до сна.«Лучше всего выдерживать промежуток между ужином и сном в 3–4 часа. При этом в целом ужин игнорировать не стоит, однако возможность переедания обусловлена неполноценным питанием в течение дня», - отметила эксперт, беседуя с News.ru.