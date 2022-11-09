3 причины, почему вам постоянно хочется спать

В детстве большинство из нас ненавидели дневной сон. Сейчас же многие не против вздремнуть прямо посреди рабочего дня. Cонливость может быть симптомом болезней, поэтому стоит задуматься о своем образе жизни, сообщает специализированное издание Verywell Health.Для начала стоит озаботиться качеством сна. Нормой считается спать именно ночью — от 7 до 10 часов. Для улучшения сна эксперты советуют не есть за три часа и не пользоваться гаджетами хотя бы за 30 минут до ухода на покой.Причиной сонливости может быть неправильная диета. Тело получает большую часть энергии из пищи, поэтому пропуск завтрака или ужина закономерно сказывается на вашей продуктивности. Кроме того, организм должен получать разные питательные вещества и витамины, поэтому особенно сонливым эксперты советуют разнообразить рацион.Еще одной причиной перманентного желания спать может быть чрезмерное употребление сахара. После употребления в пищу сладкого в крови резко подскакивает уровень глюкозы, гарантируя моментальный прилив сил. В ответ на большую дозу сахара организм вырабатывает инсулин, который удаляет глюкозу из крови и распределяет ее по клеткам.А если с питанием и режимом все отлично, а сонливость никак не отпускает, лучше не тянуть с визитом к врачу. Но и ЗОЖ лишним точно не будет!