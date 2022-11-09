С чем сочетать шоколад, чтобы он снижал холестерин и защищал от высокого давления

Сложно найти человека, который был бы полностью равнодушен к шоколаду. Популярная сладость может принести огромную пользу здоровью, говорит британский диетолог Майкл Мосли.Сложно поверить, что сладости могут быть полезными. Но всегда существуют исключения, хотя и для них есть ограничения. Например, шоколад. Врачи предупреждают: если съесть его слишком много, то вы будете страдать от лишнего веса и различных болезней. И это не миф: избыток шоколада, как и любых других быстрых углеводов, может сильно навредить фигуре, зубам, сосудам.Все хорошо в меру, достаточно следовать простой формуле: 85% рациона должны быть для пользы, а оставшиеся 15% — для удовольствия. Вот в них как раз могут входить шоколадки. И тогда получится все с точностью до наоборот.Шоколад может принести пользу организму. Не весь, разумеется. Сейчас в магазинах очень много различных плиток, но если вы хотите лакомиться с пользой, то стоит покупать темный шоколад, говорит диетолог Майкл Мосли.«Я сам — заядлый сладкоежка. И готов постоянно есть всякие вкусности, особенно шоколад. Поэтому стараюсь, чтобы его запасы не хранились у меня дома, ведь так гораздо проще следить за питанием», — цитирует диетолога британское издание Express.По словам специалиста, в полезном шоколаде должно быть не менее 50% какао. Больше — лучше. В таком лакомстве содержится много флаванолов — растительных соединений, связанных с пользой для здоровья. Один из главных плюсов: темный шоколад может помочь снижать артериальное давление. Поэтому 2–3 дольки в день точно пойдут на пользу, особенно гипертоникам.Помимо этого шоколад может принести еще больше пользы, если вы будете сочетать его с миндалем. К такому выводу пришла группа американских кардиологов после одного из своих исследований.Так, наблюдая за 48 людьми с избыточным весом и ожирением, исследователи заметили, что миндаль сам по себе снижает уровень «плохого» холестерина в крови на семь процентов. Если же его сочетать с темным шоколадом, то жирность ореха уменьшается. Такой тандем помогает защищать организм от высокого уровня холестерина в крови, а также снижает кровяное давление.— Флавонолы в темном шоколаде могут еще и «кормить» хорошие бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Когда вы едите темный шоколад, они достигают толстой кишки, прежде чем метаболизироваться. Там кишечные бактерии перерабатывают их и превращают в особые соединения, которые затем попадают в сердце и мозг и усиливают мозговой кровоток, чем улучшают обучаемость и память, — говорит профессор Кэссиди.Поэтому старайтесь покупать темный шоколад. И будет отлично, если в нем будет миндаль: так вы поможете себе стать здоровее. Но только помните, что в сутки человеку надо съедать не больше трех долек шоколада.