Невролог Бородина назвала 8 опасных последствий иглоукалывания для вашего здоровья

Иглоукалывание набирает популярность — таким методом предлагают лечить самые различные заболевания. Но если игла попадет «не туда», то серьезных проблем не избежать. Некоторым людям такая терапия и вовсе строго противопоказана.Иглорефлексотерапия, иглоукалывание или акупунктура, — это разновидность альтернативной медицины, основанная на введении стерильных одноразовых игл в специальные акупунктурные точки. Методика пришла к нам из Китая.Согласно китайской философии, в теле человека есть точки, которые расположены по «особым» правилам и образуют меридианы. По ним циркулирует жизненная энергия, если правильно воздействовать на точки, то можно решить множество проблем со здоровьем.Чтобы добиться большего эффекта, иглоукалывание нередко сочетают с пропусканием небольшого электрического тока через иглы (электроакупунктура), с маломощными лазерами или ультразвуком.Врач-невролог «ИНВИТРО-Москва»В России эта методика тоже набирает популярность, говорит невролог. Так, иглоукалывание обычно назначают при:заболеваниях опорно-двигательного аппарата;дисфункциях нервной системы;сердечно-сосудистых заболеваниях;заболеваниях желудочно-кишечного тракта.Насколько это эффективноЧтобы понять, насколько лечение эффективно, обычно сравнивают две группы людей: одна принимает настоящий препарат, другая — плацебо. В случае с иглоукалыванием поступили так: часть добровольцев получала фиктивную акупунктуру (например, с использованием зубочистки или без привязки к точкам приложения), другие же испытали на себе традиционные китайские иглы.Итоги были следующими:наблюдалось небольшое уменьшение боли по сравнению с теми, кто только принимал препараты и выполнял физические упражнения;акупунктура настоящими иглами не показала существенной пользы по сравнению с лечением препаратами и физической нагрузкой;показатели немного улучшились у обеих групп;не было значительной разницы между введением игл в специальные акупунктурные точки и меридианы или в фиктивные точки;у людей с хронической болью акупунктура и имитация акупунктуры были гораздо эффективнее, чем вообще отсутствие какого-либо лечения.Чем может быть опасно иглоукалывание— Акупунктура, как правило, безопасна, но может привести к осложнениям, причем неважно, какой тип иглы будет использовать рефлексотерапевт, — говорит Анастасия Бородина.К таким осложнениям относятся:передача инфекционных заболеваний;оставшиеся в коже фрагменты иглы;повреждение нервов и сосудов;пневмоторакс;пневмоперитонеум (попадание воздуха в брюшную полость. — Прим. ред.);пункция органов (то есть их повреждение. — Прим. ред.);тампонада сердца;остеомиелит (гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях. — Прим. ред.).Местные осложнения могут включать кровотечение, ожоги при электроакупунктуре, контактный дерматит, простреливающую боль и парестезии — ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек. Человек может пострадать как и на первом сеансе, так и спустя 5–10 процедур.— Часть осложнений встречается редко, но их тоже стоит упомянуть. Они обычно связаны с плохо обученными, нелицензированными иглорефлексотерапевтами, — говорит невролог.Какие есть противопоказанияНельзя проводить иглоукалывание при наличии очагов активной инфекции в организме.Если у вас есть кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) или кардиостимулятор — возрастает риск электрических помех в устройстве.Онкология.Инфекционные заболевания (гепатит, ВИЧ и др.).Тяжелая нейтропения после миелосупрессивной химиотерапии.Лихорадка.Различные заболевания крови и кожи.Помимо этого некоторым людям стоит с особой осторожностью посещать подобные процедуры. Так, если вы беременны, у вас есть проблемы со свертываемостью крови или же вы старше 70 лет, то иглоукалывание может нанести вам больше вреда. И, конечно, не стоит водить на процедуру маленьких детей, особенно если им еще не исполнился 1 год.