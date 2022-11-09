Симптом близкого сердечного приступа, который проявляется на коже

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Приближающийся сердечный приступ можно заподозрить по симптому, который проявляется на коже.Классические симптомы сердечного приступа:Боль в груди или дискомфорт (чувство сдавления, сжатия, полноты или боли в центре груди).Дискомфорт в верхней части тела, включая руки, шею, спину, челюсть.Затруднение дыхания.Тошнота и рвота.Холодный потЧувство страха.Головокружение или обморок.Помимо этого на опасное состояние может указывать появление на коже так называемых узелков Ослера, говорится в исследовании, опубликованном в Express.Узелки Ослера — болезненные, выпуклые образования красного цвета, которые появляются на ладонях, стопах и особенно часто на подушечках пальцев. Это редкое проявление инфекционного эндокардита.Инфекционный эндокардит повышает риск развития опасных состояний, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметили эксперты Центра дерматологии и рака кожи Флориды. По их словам, зачастую проблемы с сердцем, на которые указывает появление узелков Ослера, диагностируют случайно, на приеме у дерматолога.Узелки Ослера могут быть также вызваны аллергической или иммунологической реакцией.— Эти болезненные узелки — редкий, но доказанный признак инфекционного эндокардита, лечение которого помогает избавится и от тревожного симптома, — подчеркнули кардиологи.Симптомы инфекционного эндокардита:лихорадка, озноб,повышенная утомляемость,ночная потливость,боль в суставах,снижение массы телатёплая сухая кожатахикардияувеличение селезёнки.— Чтобы препятствовать развитию инфекционного эндокардита, необходимо избегать чрезмерных физических и психических нагрузок. Важно помнить, что любой очаг хронической инфекции — потенциальная причина эндокардита. Поэтому не следует затягивать с лечением даже самых банальных инфекций, таких как кариес, что особенно важно для пациентов с пороками сердца, — отмечают врачи.