Как самому определить пониженное давление
Существуют наиболее частые симптомы, которые могут свидетельствовать о значительном падении давления, рассказал кардиолог, врач функциональной диагностики «Европейского медицинского центра» Рашид Сонгуров.
«Если у человека упало давление, он может испытывать головокружение, головные боли. Может наблюдаться нарушение равновесия, тошнота и рвота», — рассказал врач.
К частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. А если давление рухнет резко, можно упасть в обморок.
У людей с низким давлением часто бывают холодные конечности, а пальцы рук немеют. В общем, если вы чувствуете себя немножко зомби, возможно, всё дело в низком давлении. Чем сильнее симптомы, тем ниже давление, подчеркнул кардиолог.
А ещё состояние больного гипотензией ухудшается в вертикальном положении и улучшается в положении лёжа. Но доктор не рекомендовал проверять давление с помощью изменения положения тела — это не очень-то информативно.
Если вы вдруг почувствовали что-то из упомянутого, лучше лечь и приподнять ноги, а ещё обеспечить доступ свежего воздуха, расстегнуть или снять тесную одежду, выпить крепкого сладкого чая и укрыться. Последнее нужно, потому что гипотония сопровождается снижением температуры.
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