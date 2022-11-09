Как сделать сосуды чистыми без лекарств и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний: кардиолог

Кардиолог Тамаз Гаглошвили напомнил, что мы живем в век эпидемии, причем не коронавируса, в гиподинамии, ожирения и диабета. По данным ВОЗ, каждыи? год от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) умирают 17,5 миллиона человек во всем мире.Сердечно-сосудистые заболевания — группа болезней сердца и кровеносных сосудов, в которую входят ишемическая болезнь сердца, заболевания сосудов головного мозга, ревматическая болезнь сердца и другие патологии.Свести к минимуму риск развития ССЗ поможет в первую очередь физическая активность. Что произойдет с организмом, если регулярно давать ему аэробную нагрузку?При гипертонии снижается систолическое артериальное давление на 5 мм рт.ст, что сопоставимо с лекарственным вмешательством.Снижается ЛПНП, триглицериды («плохои? холестерин») и повышается «хорошии? холестерин» ЛПВП. Таким образом, происходит чистка сосудов.Повышается чувствительность тканеи? к инсулину, что нормализует уровень сахара в крови. Это особенно важно для людей с преддиабетом и диабетом.Снижается С-реактивныи? белок (СРБ)— С-реактивныи? белок – это показатель крови, которыи? отражает воспалительныи? процесс в организме. Ожирение и диабет вызывают воспаление сосудистои? стенки. И чем выше С-реактивныи? белок, тем выше риск атеросклероза. Ну и само собои?, регулярная физическая нагрузка снижает лишнюю массу тела и тем самым снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. С этим спорить глупо, — написал медик в своем телеграм-канале.Вы можете выбрать велотренажер, эллипс, беговую дорожку, настольныи? теннис, групповые кардио тренировки, бассеи?н, скандинавскую ходьбу — все, что душе угодно.Вводить нагрузки нужно постепенно: можно начать с ежедневных прогулок и постепенно увеличивать время и темп.— У сердечно-сосудистых заболеваний есть противопоказания к физическим нагрузкам только при неотложных состояниях — остром инфаркте, декомпенсация сердечнои? недостаточности, тяжелых блокадах сердца, гипертоническом кризе и так далее. При хроническом течении ССЗ физ нагрузка не противопоказана, а наоборот показана! Спортом вряд ли будет полезно заниматься, а ЛФК должна быть, — отметил врач.Общие симптомы сердечно-сосудистых заболеваний:Кашель, усиливающийся в лежачем положении.Повышенная утомляемость.Слабость, дрожь в руках.Бледность лица.Посинение губ, мочек ушей, ног.Повышение температуры.Изменение частоты и ритма пульса.Стабильно повышенное или пониженное давление.