Учёные нашли способ снизить риск возрастной болезни глаз

Новое исследование показало, что регулярное использование препаратов, предназначенных либо для лечения высокого уровня холестерина, либо для контроля диабета второго типа, может снизить риск дегенеративного заболевания глаз, связанного со старением.Это заболевание — возрастная макулярная дистрофия (ВМД) — является основной причиной серьёзных нарушений зрения среди пожилых людей в странах с высоким уровнем дохода. Только в Европе примерно 67 млн человек живут с этим заболеванием.ВМД снижает способность видеть мелкие детали. Врачи говорят, что многие генетические факторы и факторы окружающей среды, связанные со старением, могут спровоцировать ВМД, но до сих пор не совсем ясно, как взрослый человек может предотвратить появление болезни или замедлить её прогрессирование.В новом же исследовании участвовали люди старше 50 лет, которые принимали по крайней мере один из следующих типов препаратов: препараты для снижения уровня холестерина, для контроля диабета, для снижения воспаления и лечения двигательных расстройств.В итоге учёные пришли к выводу, что препараты для снижения уровня холестерина или контроля диабета показали связь со снижением распространенности любого типа ВМД на 15 и 22%.