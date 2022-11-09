Можно ли делать ингаляции при сухом или влажном кашле

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Главное — выполнять их правильно.Если кашель появился из-за вирусной инфекции, антибиотики будут бессильны, остаётся только устранять симптомы. Есть исследования, что аэрозоли солевых растворов уменьшают хрипы и улучшают дыхание. Особенно это касается гипертонических, то есть с концентрацией соли 3–5%.Это не значит, что они как-то радикально меняют картину. Но увлажняют слизистую, разжижают мокроту и в целом немного облегчают состояние. Это безопасно даже для младенцев и недорого.При некоторых заболеваниях лёгких, которые сопровождаются кашлем, врачи могут назначить специальные растворы для небулайзера. Обычно они содержат:стероиды для уменьшения отёка;бронходилататоры для расширения дыхательных путей;отхаркивающие для разжижения мокроты.Но самостоятельно применять их нельзя, чтобы не усугубить своё состояние.Как не навредить ингаляцией при кашлеНе стоит использовать паровые ингаляции с кипятком, потому что выше вероятность получить ожог, чем какую-либо пользу.Эфирные масла тоже могут только усугубить состояние: может развиться острая аллергическая реакция вплоть до крайнего проявления — анафилактического шока. В этом случае дыхание станет только хуже, есть шанс погибнуть. В принципе, это верно и для лекарств: никакие медикаменты нельзя принимать без назначения врача, чтобы не навредить себе.Как правильно делать ингаляцию при кашлеОбычно ингаляции делают с помощью небулайзера. Это специальный аппарат, который превращает крупные капли раствора лекарства в мельчайшие, чтобы получившийся холодный туман можно было вдохнуть. Так жидкость сразу достигает дыхательных путей, поэтому действует быстрее.Чтобы сделать ингаляцию, нужно собрать аппарат и добавить в него раствор. Солевые растворы нельзя делать самостоятельно, их нужно покупать в аптеке: они стоят совсем недорого, зато вы точно будете знать, что в них нужная концентрация вещества и чистая вода.Если небулайзера нет, но есть потребность увлажнить слизистые или снять отёк, достаточно посидеть в закрытой ванной комнате с включённой горячей водой, пока не станет легче.