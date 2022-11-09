Можно ли делать ингаляции при сухом или влажном кашле
Если кашель появился из-за вирусной инфекции, антибиотики будут бессильны, остаётся только устранять симптомы. Есть исследования, что аэрозоли солевых растворов уменьшают хрипы и улучшают дыхание. Особенно это касается гипертонических, то есть с концентрацией соли 3–5%.
Это не значит, что они как-то радикально меняют картину. Но увлажняют слизистую, разжижают мокроту и в целом немного облегчают состояние. Это безопасно даже для младенцев и недорого.
При некоторых заболеваниях лёгких, которые сопровождаются кашлем, врачи могут назначить специальные растворы для небулайзера. Обычно они содержат:
стероиды для уменьшения отёка;
бронходилататоры для расширения дыхательных путей;
отхаркивающие для разжижения мокроты.
Но самостоятельно применять их нельзя, чтобы не усугубить своё состояние.
Как не навредить ингаляцией при кашле
Не стоит использовать паровые ингаляции с кипятком, потому что выше вероятность получить ожог, чем какую-либо пользу.
Эфирные масла тоже могут только усугубить состояние: может развиться острая аллергическая реакция вплоть до крайнего проявления — анафилактического шока. В этом случае дыхание станет только хуже, есть шанс погибнуть. В принципе, это верно и для лекарств: никакие медикаменты нельзя принимать без назначения врача, чтобы не навредить себе.
Как правильно делать ингаляцию при кашле
Обычно ингаляции делают с помощью небулайзера. Это специальный аппарат, который превращает крупные капли раствора лекарства в мельчайшие, чтобы получившийся холодный туман можно было вдохнуть. Так жидкость сразу достигает дыхательных путей, поэтому действует быстрее.
Чтобы сделать ингаляцию, нужно собрать аппарат и добавить в него раствор. Солевые растворы нельзя делать самостоятельно, их нужно покупать в аптеке: они стоят совсем недорого, зато вы точно будете знать, что в них нужная концентрация вещества и чистая вода.
Если небулайзера нет, но есть потребность увлажнить слизистые или снять отёк, достаточно посидеть в закрытой ванной комнате с включённой горячей водой, пока не станет легче.
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