Диетолог Лорен Манакер назвала избавляющие от жира на животе напитки

От жировых отложений на животе можно избавиться благодаря некоторым напиткам. Их назвала диетолог Лорен Манакер.По словам врача, необходимо регулярно употреблять зеленые смузи. Они помогут чаще потреблять низкокалорийные овощи с натуральной клетчаткой, способствующей насыщению.«Нет необходимости пить такой смузи каждый день, но в умеренных количествах напиток может помочь вам удовлетворить потребности организма в овощах и реализовать планы по снижению веса», — рассказала Манакер, добавив, что к овощам можно добавлять ягоды.Диетолог назвала два самых полезных рецепта. Чтобы приготовить первый, потребуются листья шпината, половина банана, одна чашка замороженных ягод, одна мерная ложка протеина и половина стакана миндального молока. А для второго необходимо смешать: одну чашку шпината, четверть нарезанного кубиком авокадо, одну чашку замороженного ананаса, четверть стакана сока сельдерея, одну столовую ложку листьев мяты и одну мерную ложку протеина. В обоих вариантах продукты надо перемешать и перемолоть в блендере.