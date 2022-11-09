Первый заметный признак накопления холестерина появиться при ходьбе — вот как определить

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Определенное ощущение при ходьбе может быть предупреждающим признаком того, что холестерин захватывает ваши артерии.Крайне важно лечить высокий уровень холестерина , прежде чем он перерастет в серьезные проблемы со здоровьем, такие как болезни сердца. Хотя известно, что жирное вещество не проявляет предупредительных признаков, симптомы могут появиться, как только холестерин накапливается в ваших артериях. Один контрольный признак этого процесса может появиться, когда вы идете.Если высокий уровень холестерина тихо накапливается в артериях, это способствует накоплению бляшек в этой области."Помимо холестерина, бляшки содержат отложения жировых веществ, клеточных отходов, кальция и фибрина. Как только ваши артерии содержат слишком много этой смеси, они становятся утолщенными и жесткими. Это плохая новость для вашего кровотока, так как ваши ноги также принимают на себя удар, вызывая первый заметный признак".Недостаток крови, притекающей к ногам, иногда может привести к распространенному состоянию, известному как заболевание периферических артерий или сокращенно ЗПА. К счастью, это состояние вызывает предупреждающие сигналы, когда вы двигаетесь и ходите.«Первым заметным симптомом, вызванным ЗПА, является дискомфорт в ногах, боль или судороги. Чаще всего эта боль возникает в ногах после ходьбы в определенном темпе и в течение определенного времени — в зависимости от тяжести состояния».Сначала эта боль непостоянна, она просто развивается при активности и проходит после отдыха. Из-за этого временного характера эту боль часто называют перемежающейся хромотой.Это начинается во время упражнений и заканчивается отдыхом. Однако по мере ухудшения хромоты боль может возникать во время отдыха. Это также может вызвать онемение мышц ног, слабость, тяжесть и усталость.