Эндокринолог Нечаева назвала эффективный способ похудения

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Врач-эндокринолог Ольга Нечаева призвала не использовать с целью похудения очень строгие системы питания с многочисленными ограничениями.Эндокринолог Нечаева сообщила в интервью, что похудение с помощью строгих диет редко бывает успешным в долгосрочном плане. Беседуя с «Российской газетой», специалист объяснила, что любая диета предполагает ограниченный по времени период. Когда он заканчивается, и человек перестает питаться согласно диетическому плану, его лишний вес все равно возвращается.Нечаева назвала более эффективный способ похудения. По мнению эндокринолога, уменьшать массу тела нужно постепенно, изменив свои пищевые привычки.«Изменение образа питания предполагает постепенное замещение более калорийных продуктов менее калорийными. Не стоит запрещать себе что-то есть в принципе. Для начала постарайтесь уменьшить количество продуктов, которые приводят к набору массы тела», - дала совет медик.Врач подчеркнула, что изменившиеся привычки в питании должны сохраняться таковыми навсегда.