Полезно ли добавлять мед в горячий чай и как это отразится на здоровье

Как нужно правильно пить чай с медом.Чай пьют и любят практически все, особенно это актуально, когда за окном промозглая осень. Существует очень много видов чая, на любой вкус. Усилить вкус и аромат напитка можно при помощи специй, цитрусовых и меда. Однако, что касается последнего, то есть много сомнений на этот счет.Опасно или нетОчень популярен миф о том, что при термической обработке и длительном контакте с горячей жидкостью мед практически моментально теряет свои полезные свойства. Некоторые даже думают, что нагрев способствует выработке токсинов. Эти утверждения спорны, поскольку существуют опровержения.Как правильно добавлять мед в чайНесмотря на тот факт, что при термической обработке мед в яд не превращается, значительную часть своих питательных веществ он может потерять. Однако вводить мед в состав чая можно без лишних опасений. Очень полезно для иммунитета его добавлять в охлажденный свежезаваренный чай и комбинировать с разными сортами. Диетологи рекомендуют не добавлять мед в очень горячий напиток, а употреблять его мелкими порциями вприкуску.Мед может навредить и без чаяНе следует забывать о суточной норме потребления медового продукта. Злоупотреблять количеством, которое вы добавите в чай, совсем не стоит. Нужно помнить, что мед продукт калориен, а в больших порциях он способен вызвать аллергическую реакцию в организме.Чай с нектаром пчел, как любой сладкий продукт по уверению стоматологов, способствует развитию кариеса. Поэтому при возможности всегда почистите зубы или ополосните полость рта чистой водой, что значительно уменьшит количество сахара.