Простейшее и эффективное средство для очищения организма

Это средство обладает целебным действием , кислоты этого средства связываются с токсинами и помогают естественным образом очистить кишечник, печень и весь организм.Яблочный уксус – одно из простейших и эффективных средств для очищения организма, но известно это не многим.Яблочный уксус - настоящая находка для очищения организмаНатуральный нефильтрованный яблочный уксус обладает целебным действием и содержит большое количество аминокислот (яблочная, лимонная, молочная, щавелевая и другие), витаминов (А, В1, В2, В6, С, Е), микроэлементов (калий, медь, кремний, магний, кальций и железо).В связи с этим мы решили в подробностях рассказать, как правильно очищать организм яблочным уксусом в домашних условиях.В этой процедуре нет ничего трудного, но вы должны учитывать определенные правила, чтобы получить полезные свойства, а не навредить организму.Кислоты нефильтрованного яблочного уксуса связываются с токсинами и помогают естественным образом очистить кишечник, печень и весь организм.Кроме этого, яблочный уксус :укрепляет иммунитетпомогает в лечении акне, экземырегулирует уровень холестерина в организмепомогает снизить весспособствует выведению шлаков и токсиновулучшает синтез пищевварительных ферментовстимулирует выделения желудочного соканормализует кислотно-щелочное равновесиеспособствует быстрому восстановлению силпомогает лечить ожирениеобладает противовоспалительным и обезболивающим свойстваминормализует кишечную флорупомогает в лечении дисбактериозаявляется природным антибиотиком.Поэтому, это идеальный продукт для здоровья.Свойства: антибактериальное, ранозаживляющее, стимулирует кровообращение, снижает вес.Почему же лучше всего готовить уксус дома?Как видите, яблочный уксус – натуральный продукт, обладающий множеством полезных свойств.Поэтому, научитесь готовить яблочный уксус в домашних условиях и всегда держите его в своей домашней аптечке.Во-первых, вы будете точно уверены в том, что он натуральный. В магазинном же уксусе могут содержаться компоненты и добавки, которые сделают этот продукт синтетическим.Кроме того, на заводах данный продукт изготавливают из остатков яблок (кожуры и сердцевины).А в домашнем производстве для получения качественного продукта рекомендуется использовать целые яблоки самых сладких сортов.Во-вторых, покупной уксус имеет повышенную кислотность pH4-pH6.Это в 2-3 раза выше, чем традиционно получается домашний.Поэтому когда вы будете использовать промышленный уксус, то его придется разбавлять водой.Рецепт нефильтрованного яблочного уксуса:6- 7 крупных яблок (если купленные неизвестно где, то очистите их от кожи, чтобы избежать пестицидов)2 — 2,5 ст.л. коричневого тростникового сахара или меда2 — 2,5 стакана фильтрованной воды (или кипятить и охладить)Способ приготовления:Органические яблоки нарезаем с кожурой и не очищая от сердцевин на кусочки 2 — 2,5 см.Помещаем все в стеклянную банку, заполняя её максимум на 3/4.Там должно быть достаточно места для расширения и небольшой пены.Добавляем 2 столовые ложки сахара (меда) и 2 стакана фильтрованной воды в банку так, чтобы яблоки были полностью погружены в воду.Если это не так, вы можете добавить дополнительные 1/2 ст.л. сахара(меда) и 1/2 стакана воды.Вы можете заменить сахар медом, если у Вас нет органического коричневого сахара.Сахар используется, чтобы запустить процесс брожения.Перемешать яблоки, сахар и воду.Совет: соотношение сахара и воды должно быть — 1 столовая ложка сахара (меда) на 1 стакан воды.Перемешать полученную смесь, поставьте её в темное и теплое место.Кстати, убедитесь, что сахар растаял полностью. А неплохим местом может стать верхний шкафчик на кухне.Смесь должна бродить у нас около 2 недель.После того, вам нужно процедить ваш настой через марлю в другую посуду.Жмых, который остался в банке можете использовать в качестве корма для домашних животных. Они будут рады такому лакомству.Далее вам нужно накрыть уксус опять же марлей и закрепить её резинкой, чтобы марля не свалилась или, чтобы там не завелись мошки.А потом поместите уже профильтрованный уксус снова в темное и теплое место, для дальнейшего брожения.Дегустация. Вам нужно будет в течение нескольких недель пробовать уксус на вкус.Просто, 1 раз в неделю дегустируйте свой уксус чайной ложкой.Можете понюхать его, он очень приятный на запах.Как только он станет приятным для вас на вкус, поставьте его уже в холодильник, накрыв при этом плотной крышкой.Срок приготовлени 2-5 недель.Рецепт домашнего яблочного нефильтрованного уксуса из сока - БЕЗ САХАРАЭто один из самых простых способов, который позволит вам приготовить уксус дома.Вам необходимо выжать сок из сладких и спелых яблок, процедить его и перелить в стеклянную, деревянную или эмалированную емкости.Сверху посудину нужно накрыть бумажным полотенцем или марлей.Чтобы сок начал бродить, необходимо его поместить в темное и теплое место (температура минимум 20 градусов по Цельсию).Дегустация. Вам нужно будет пробовать уксус на вкус.Просто, 1 раз в неделю дегустируйте свой уксус чайной ложкой.Время приготовления – от 7 до 12 недель.Разлейте уксус по бутылкам, когда он достигнет нужной вам кислотности, и храните в темном прохладном месте.Не забудьте хорошо перемешать его перед разливом.ИТАК,Другие способы применения яблочного уксусаЯблочный уксус можно использовать для очищения и дезинфекции поверхностей (бытовые предметы). Например, стиральная машина, холодильник.Яблочный уксус — отличное противовоспалительное средство, и поэтому его чаще рекомендуют именно для проблемной и жирной кожи.Он обладает омолаживающим, успокаивающим, антибактериальным, очищающим действием, выравнивает тон кожи, избавляя от пигментных пятен, рубцов после прыщей.Можно пить его как напиток. Добавьте туда же свежевыжатый сок лимона, мед и сок алоэ и получите настоящий напиток вечной молодости.Достаточно нанести небольшое количество продукта на ватный диск и протереть лицо.Чистка организма уксусом (способы)Вы должны знать, что уксус действует только в небольших количествах. Для читки организма уксус всегда используют в разбавленном виде.Кроме того, перед очищением необходимо проконсультироваться с врачом.Противопоказания: заболевания желудочно-кишечного тракта, артрит, подагра, беременность.Рецепт №1Для очищения организма уксусом понадобится: яблочный уксус, вода, либо натуральные свежевыжатые соки, натуральный мед.Приготовьте очищающий коктейль: 200 мл воды (сок) смешайте с 2 – 3 чайными ложками уксуса, добавьте мед по вкусу. Принимайте коктейль 3 раза в день до еды. Курс очищения: 2 – 3 недели.Рецепт №2Если вы хотите избавиться от высокого уровня холестерина, то вам следует перед каждым приемом пищи (за 10 минут) пить уксусный напиток: 200 мл воды + 1 — 2 ст. ложки натурального яблочного уксуса.Также для организма полезно пить такой напиток: 2 ст. ложки яблочного уксуса + 1 л воды + 2 ст. ложки меда. Такой напиток можно пить в течение дня.Рецепт №3Яблочной уксус можно добавлять в ванну, это позволит очистить и восстановить кожу. Наполните ванну теплой водой, добавьте 250 мл уксуса, лягте в ванну на 15 минут. Кроме этого, в ванну можно добавить настой из цветков лаванды: 250 мл яблочного уксуса + горсть сухих цветков лаванды (настаивать 2 недели в темном месте). Уксусная ванна снимает напряжение, успокаивает, очищает тело, кожу .Рецепт №4Яблочный уксус способствует потере веса, т.е. он сжигает жир в организме.Ежедневно в утренние часы пейте уксусный напиток: 1 ст. ложка яблочного уксуса + 200 мл воды. Также такой напиток можно пить 1 раз в вечернее время. Курс очищения уксусом займет не более 3 недель.Об этом уникально продукте мы уже говорили не единожды. Этот продукт настоящая находка для домашней медицины.