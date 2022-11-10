Почему болят ноги после ходьбы

Высокий уровень холестерина иногда даёт о себе знать через определённые симптомы. Например, через особые ощущения при ходьбе.С повышенным уровнем холестерина важно бороться, иначе это перерастёт в сердечно-сосудистые заболевания. Один из признаков того, что уровень холестерина у вас высок, может появиться в процессе ходьбы.Дело в том, что из-за высокого уровня холестерина в артериях начинают накапливаться бляшки. Эти бляшки, кроме самого холестерина, содержат отложения кальция, клеточных отходов, фибрина, жировых веществ. Если всей этой смеси будет слишком много в артериях, то они станут толстыми и жёсткими.В результате из-за недостатка крови, поступающей к ногам, у человека может развиться такое состояние, как заболевание периферических артерий (ЗПА). Первым заметным признаком, связанным с этим заболеванием, считается дискомфорт в ногах, судороги или боль.Чаще всего боль в ногах возникает после ходьбы в определённом темпе в течение определённого времени. Зависит это от тяжести состояния, отмечает клиника Майо.Сначала такая боль будет непостоянной: она станет возникать при активности и будет исчезать после отдыха. Часто такую боль называют перемежающейся хромотой. Но по мере ухудшения состояния эта боль может появляться даже во время отдыха.Также вы можете столкнуться с такими симптомами, как усталость, слабость, тяжесть, онемение мышц ног.