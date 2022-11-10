Малоизвестные полезные для здоровья свойства облепихи

Ягоды облепихи - очень вкусные и к тому же имеют множество преимуществ для здоровья человека. Вот почему вам точно стоит попробовать облепиху.В ягодах облепихи вы найдёте витамины А, С, Р, РР, Е, К, все витамины группы В. Кроме того, эти ягоды богаты микроэлементами: среди них - натрий, марганец, магний, алюминий и ещё 11 веществ.Что получить суточную дозу почти всех полезных веществ, вам нужно будет съесть всего лишь 100 г облепихи.Облепиха сама по себе оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие на организм. Плоды этой ягоды уменьшают боль, затормаживают воспалительные процессы, отличаются бактерицидным эффектом и помогают в заживлении ран.Плоды облепихи помогают привести в норму белковый, жировой и углеводный обмен, могут быть полезны при расстройстве вегетативной, нервной, эндокринной системы.Сок облепихи может оказывать слабительное, желчегонное, противовоспалительное, вяжущее действие. Кроме того, он хорошо восстанавливает кровь и благоприятно сказывается на состоянии кровеносных сосудов, работе печени, желудка.Облепиховое масло используется для избавления от ревматизма, подагры, цинги, опухолей, болезней пищеварительного тракта, включая язву желудка и двенадцатиперстной кишки. Лечит такое масло также пролежни, обморожения, диабет, гастрит с пониженной секреторной активностью, старческую катаракту, геморрой, климактерические проявления и расстройства.При этом облепиховое масло может нанести вред тем, кто страдает острым холециститом, панкреатитом, гепатитом, диареей. С осторожностью пользоваться таким маслом, употреблять ягоды облепихи или препараты из них нужно также людям, склонным к опухолевым заболеваниям.