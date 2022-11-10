Врач Ковальская назвала неожиданную проблему со здоровьем у людей, которых недолюбили родители

Плохие отношения с родителями могут вредить гораздо больше, чем это кажется на первый взгляд. Проблемы из детства могут продолжать напоминать о себе уже повзрослевшему человеку спустя года.У головной боли тысячи оттенков и масса возможных причин: от недосыпа до рака головного мозга. Но порой корни проблемы скрыты в психологии. Причем, как отмечает врач-невролог, клинический психолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Ковальская, головная боль в 80 % случаев связана с психосоматическими причинами.По словам врача, нередко психосоматические болезни настигают тех, кто страдает из-за неразрешенных конфликтов. Причем такой конфликт далеко не всегда очевиден для самого человека: иногда проблемы может провоцировать травматический опыт из детства.Например, голова может болеть из-за непростых отношений с родителями. Причем сложности во взаимоотношениях из детства могут стать причиной неприятных ощущений уже во взрослом возрасте.О каких конкретно сложностях идет речь? Например, поясняет Ковальская в беседе с изданием «Вечерняя Москва», навредить может чрезмерная критика в адрес чада. Если постоянно указывать своему ребенку на его промахи и ошибки, то он будет жить в состоянии постоянного напряжения, а это нередко становится причиной сильной головной боли. Самое печальное, что у таких детей появляется «внутренний критик», из-за которого уже во взрослом возрасте они будут постоянно критиковать все свои действия и решения.Еще одна распространенная проблема — чрезмерный контроль. Если родители пытаются следить за каждым шагом своего ребенка и постоянно вмешиваются в его дела, то во взрослом возрасте он может страдать от сильной головной боли.Еще одна из психосоматических причин головной боли — холодные родители. Если ребенку не уделяют достаточно внимания, он будет пытаться привлечь любовь к себе и удовлетворить потребность в заботе. И станет жаловаться на головную боль.Важно понимать: люди с психосоматической головной болью — не лгуны и симулянты. Просто для того, чтобы избавить их от проблемы, придется провести комплексную работу — в том числе и психотерапевтическую.Невролог порекомендовала не игнорировать сигналы, которые ваш ребенок передает своим самочувствием. Они могут многое сказать о состоянии его ментального здоровья.