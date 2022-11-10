Терапевт Черненко рассказала, как на организм влияет аномальное тепло в ноябре

Погода в Москве и Петербурге бьет рекорды. Но неожиданные +10 для непривычных к таким показателям в ноябре могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Кому особенно стоит поберечься, рассказала врач-терапевт.В Москве и Петербурге продолжается «октябрьский» ноябрь. Температура воздуха поднялась до +8…+10° — такие значения характерны для середины октября, уверяют метеорологи.Как влияет на организм подобное аномальное тепло, и кто под ударом в первую очередь?— Такое аномальное потепление в первую очередь влияет на людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, — рассказала «Доктору Питеру» врач-терапевт Елена Черненко. — Особенно стоит поберечься тем, у кого есть диагноз «гипертоническая болезнь» — в таких ситуациях сосуды могут расширяться, давление повышаться, ухудшаться венозный отток.Врач отмечает, что перепады погоды не влияют на заболеваемость ОРВИ, но есть другая опасность — перегрев.— Люди не успевают приспособиться по одежде, они уже достали зимние куртки, шапки, сапоги, и вдруг на улице потеплело — надо бы переодеться в более легкие вещи, но мало кто об этом задумывается, — обращает внимание Елена Черненко. — Поэтому часто люди в такую погоду просто перегреваются, потеют, особенно, когда заходят в магазины, метро, транспорт, а затем потные выходят на улицу, в ветер и дождь, промокают — иммунитет снижается, особенно, у незакаленных. А на сниженный иммунитет легче «цепляются» вирусы и — тяжелее переносятся.Кроме того, из-за резких перепадов температуры часто обостряются мигрени, появляются головные боли напряжения.— Мы в такую погоду мало выходим на улицу — идет дождь, пасмурно, сыро, но это неверно, — отмечает врач Елена Черненко. — Свежий воздух, прогулки на природе человеку необходимы, чтобы чувствовать себя хорошо.Также надо не забывать о приеме витамина D, который должен быть регулярным и ежедневным, отмечает терапевт.— Я рекомендую больше гулять, одеваться строго по погоде — обязательно перед выходом на улицу проверять погодные условия, смотреть, сколько градусов, — советует доктор. — А гипертоникам стоит внимательно относиться к цифрам на тонометре, измерять давление чаще и не отказываться от приема таблеток, назначенных лечащим врачом.Погодные рекорды ноябряНочь с 9 на 10 ноября в Москве и в Санкт-Петербурге стала самой тёплой для этого дня за всю историю наблюдений за погодой, сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.Аномальное тепло, с температурой на 7-10° выше климатической нормы, сохранится в Москве и Петербурге до субботы, и только в воскресенье начнётся понижение температуры, которое сменится настоящим обвалом холода в первый день новой недели.