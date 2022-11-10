Что делать при тошноте: 8 простых советов, которые должны помочь

Имбирь, леденцы и другие проверенные способы.К тошноте может привести буквально всё что угодно: проблемы с пищеварительным трактом, низкое давление, некоторые лекарства, стресс, беременность и многое другое.Но иногда она может быть симптомом опасных состояний, при которых нужна срочная медицинская помощь. Набирайте номер 103, если есть тошнота и какой-то из этих симптомов:сильная острая боль в груди;боль, которая распространяется в руку, спину, шею или челюсть;затруднённое дыхание;рвота кровью, похожая на кофейную гущу;сильная головная боль и жёсткость мышц шеи;отёчность лица, особенно вокруг рта;затуманенное зрение;сильная спутанность в голове и сонливость;потеря сознания;сильная боль в животе;рвота и температура выше 39 градусов;учащённое дыхание и пульс;рвота и очень сильная головная боль, особенно если такого не было раньше;чрезмерная жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание или его отсутствие, тёмная моча, сильная слабость, головокружение, потемнение в глазах при вставании — они указывают на обезвоживание.Эти признаки могут говорить об инфаркте, нарушении мозгового кровообращения, тяжёлых инфекциях, в том числе мозговых оболочек, внутреннем кровотечении и других состояниях.Когда с тошнотой нужно записаться к врачуДаже если жизнь вне опасности и скорая не нужна, в некоторых случаях с тошнотой всё-таки лучше идти к врачу, причём поскорее. Запишитесь на приём, если:недавно была травма головы;рвота длится сутки у взрослого или несколько часов у ребёнка до шести лет;тошнота длится больше недели и есть вероятность беременности;тошнит уже несколько дней, а лучше не становится;приступы тошноты и рвоты случаются уже больше месяца;тошнота и рвота привели к необъяснимому похудению.Как избавиться от тошнотыЛечение тошноты будет зависеть от причины, которая её вызвала. Но в любом случае можно попытаться облегчить состояние с помощью простых способов.1. ОтдохнитеОблегчить тошноту поможет отдых, потому что активность может спровоцировать рвоту. Лучше делать это сидя или полусидя, чтобы голова была примерно на 40 см выше уровня ног. Это важно, потому что при горизонтальном положении желудочный сок может подняться по пищеводу и усилить дискомфорт.2. ОтвлекитесьМожно послушать музыку или посмотреть фильм, чтобы не думать о тошноте. Но если укачивает в транспорте, то лучше не смотреть в телефон и не читать книги — вырвет только быстрее.3. ПроветритесьСвежий воздух довольно быстро избавляет от тошноты. Поэтому можно открыть окно или выйти на улицу, если есть возможность. Кроме того, это поможет, если вокруг есть резкие раздражающие запахи.4. Выпейте холодный напитокВода или немного сока или газировки маленькими глотками также могут предотвратить рвоту. Лучше, чтобы жидкость была прохладной. Считается, что подслащенные напитки даже лучше успокаивают желудок, но стоит соблюдать меру — слишком сладкие продукты делают только хуже.5. Пососите леденецМожно использовать любые леденцы и сосательные конфеты. Их нужно сосать, а не грызть. Они не только помогают избавиться от тошноты, но и отвлекают.6. Съешьте что-то с имбирёмИмбирь часто советуют от тошноты при токсикозе, морской болезни и даже во время химиотерапии. Некоторые исследования подтверждают, что это эффективное, недорогое и безопасное средство. Можно попробовать свежий имбирь, сушёный, чай из него, цукаты или даже имбирное печенье.7. Выпейте мятный чайМятный чай тоже облегчает тошноту. В мяте есть натуральные эфирные масла, которые должны помочь и вряд ли усугубят состояние. Напиток должен быть не очень горячим, а пить его нужно маленькими глотками.Чего лучше избегать, чтобы не усиливать тошнотуНекоторые вкусы, запахи или действия только усугубляют тошноту, поэтому лучше стараться:держаться подальше от сильных резких запахов;не есть сильно пахнущую, горячую, жирную или жареную пищу;есть не торопясь;не есть сразу и много, лучше разделить еду на большее количество приёмов;не пить во время еды много жидкости, лучше между приёмами пищи;не чистить зубы сразу после еды;не ложиться сразу после еды;не стягивать талию тесным ремнём или одеждой.