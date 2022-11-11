Почему пить воду с утра не всегда полезно: мнение гастроэнтерологов

Принято считать, что вода натощак сразу после пробуждения оказывает благотворное влияние на организм. Она стимулируют кровообращение, поддерживает баланс лимфатической системы, является профилактикой заболеваний почек, желудка и так далее. Более того, по мнению врачей, пить воду в достаточном количестве действительно важно, но делать это нужно с умом. Например, людям с гипертонией, склонностью к сильным отекам и мочекаменной болезнью от такой привычки лучше отказаться.Сейчас можно встретить массу советов относительно того, какую воду лучше пить для здоровья: горячую или холодную. В первом случае она якобы помогает решить проблемы с желчным пузырем и улучшить пищеварение. А во втором – борется с повышенным давление, выводит камни из почек, стимулирует иммунитет и очищает организм от шлаков.Но медики подчеркивают, что почти все эффекты холодной и горячей воды выдуманы. Холодную воду (или другую жидкость) целесообразно пить только при одном состоянии – если у вас случился тепловой удар. А горячая вода помогает только при переохлаждении организма. Других показаний для лечения водой нет.Есть и явный негативный эффект от экспериментов с температурой воды, особенно выпиваемой натощак. Чем сильнее отличается температура воды от температуры тела в любую сторону, тем больше она раздражает желудок, что нарушает его моторику и плохо сказывается на общем самочувствии, предупреждают гастроэнтерологи. То есть, наиболее полезной для организма является вода комнатной температуры.