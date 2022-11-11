Эндокринолог предупредила мужчин о вредных для них продуктах

По словам врача-эндокринолога Алины Алкашевой, мужчинам не следует увлекаться продуктами на основе сои и жирного молока.Эндокринолог Алкашева предупредила в интервью мужчин о том, что употребление соевых продуктов может пагубно влиять на гормональный баланс в их организме. Специалист объяснила, что соя содержит много веществ изофлавонов, схожих в своем действии с женскими гормонами. Употребление соевых продуктов может стимулировать у мужчин жировые отложения по женскому типу.Еще один потенциально вредный для мужчин продукт – жирное молоко.«Молочные продукты повышают количество женских половых гормонов и снижают уровень тестостерона», - отметила Алкашева, беседуя с «Мослентой».Также специалист призвала сильный пол не злоупотреблять пивом. Солод, присутствующий в его составе, насыщен фитоэстрогенами, которые повышают в мужском теле концентрацию женских половых гормонов. Постоянное питье пива ведет к снижению тестостерона и способствует жироотложению на животе и бедрах.Коме того, мужчинам вреден в большом количестве кофеин.«Переизбыток кофе приводит к колебаниям артериального давления, а также к нарушениям работы надпочечников и снижению уровня тестостерона», - констатировала врач-эндокринолог.