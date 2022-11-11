Невролог предупредила об опасности привычки закусывать щеки
Специалист рассказала в интервью:
«Привычка некоторых людей кусать щеки изнутри связана с тревожностью и беспокойностью».
Мирошник отметила, что подобное закусывание щек относится к навязчивым действиям, возникающим на фоне перегруженности, истощения нервной системы, ее нарушений. Возникающие у человека психическое напряжение, тревожность требуют выхода – тех действий, которые бы облегчали психоэмоциональное состояние. Закусывание щек может быть подобным способом самоуспокоения.
Елена Мирошник подчеркнула, что данная привычка отнюдь не безопасна. Во-первых, она легко выходит из-под волевого контроля и становится механической – человек не осознает, что делает это. Во-вторых, при этом повышается риск физического повреждения слизистой ткани.
«При покусывании образуются небольшие язвы, в которые может попасть инфекция. Тем самым привычка провоцирует воспалительный процесс на слизистой щек», - предупредила невролог, беседуя с Газетой.ру.
Эксперт отметила, что для избавления от навязчивого показывания щек человеку может понадобиться обращаться к психотерапевту.
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