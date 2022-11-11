На вкус и цвет: чем заменить кофе для бодрости по утрам и не навредить организму

Если в силу разных причин необходимо уменьшить потребление кофе или вообще исключить его из рациона, всегда встает вопрос: чем заменить бодрящий напиток? Не навредят ли заменители кофе и какие выбрать?Если кофе вам не подходит: вы чувствуете себя после него не очень хорошо, или по каким-то причинам необходимо сократить потребление напитка, можно найти ему альтернативу. Вариантов предостаточно — и с кофеином в разных количествах, и полностью без него. Вопрос в другом: насколько заменители кофе полезны, безопасны и схожи по вкусу с оригиналом? Какие альтернативные напитки стоит включать в свой рацион и что в них добавлять? На вопросы «Доктору Питеру» ответила диетолог Гульшат Сираева.От известных до экзотическихМногие люди любят кофе, но из-за содержащегося в нем кофеина в отдельных ситуациях требуется найти замену бодрящему утреннему напитку. Если раньше мы знали только один вариант — это цикорий, то сегодня в магазинах и аптеках возможно найти различные варианты — от вполне привычных до экзотических: выпаренная патока, горох, хлопковое семя, виноградные зерна, очистки картофеля, корневища папоротника, желуди и много чего еще.Альтернативы с кофеиномСреди напитков, которые могут составить альтернативу кофе и содержат кофеин (в разных количествах), можно выделить:черный чай разной крепости: в свежезаваренном кофеина меньше, чем в длительно настаивавшемся в чайнике;зеленый чай: в нем содержится кофеин, но его не так много, как в черном чае и крепком кофе;какао: в этом напитке кофеина всего около 0,2 %, поэтому он не так бодрит, как другие.Все они могут использоваться как альтернатива кофе в чистом виде или с добавлением молока, сливок. В идеале не стоит использовать только сахар — он добавляет калорийности и уменьшает пользу. Но есть и ряд напитков, которые по вкусу напоминают традиционный кофе, но не содержат кофеин.Чашечка напитка с цикорием — да или нет?Порошок из цикория — лекарственного растения — это один из самых известных заменителей кофе. Для приготовления напитка используют корни растения в высушенном и обжаренном виде. В продаже он есть как в чистом виде, так и в смеси с другими компонентами — зернами проса, ржи, овса, разными пряностями. Разные варианты цикория используются в кухне многих стран.Помимо замены кофе употребление цикория полезно для здоровья. В составе содержится до 75% инулина — пробиотика, который помогает поддерживать рост полезной микробной флоры кишечника. Кофеина этот напиток не содержит, но в нем есть соединения, которые придают напитку кофейный вкус и запах. Напиток утром помогает зарядиться энергией, а после обеда — повысить эмоциональный тонус.Из Европы: кофе из желудейВ период Великой Отечественной войны многие люди в Европе заваривали вместо традиционного кофе напиток из дубовых желудей. Для переработки используют спелые и крупные желуди, которые еще не упали с дерева и не потемнели. Плоды собирают, сушат, а затем перемалывают в порошок, который заваривают аналогично обычному кофе. После войны рецепт перекочевал в мирную жизнь, его взяли на вооружение поклонники здорового образа жизни.Терпкий, вяжущий и горьковатый вкус желудевого напитка весьма похож на настоящий кофе, но не содержит кофеина. Зато он богат кверцетином — это биофлавоноид, обладающий антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.Из Японии: обжаренный ячменьВ Стране восходящего солнца его называют «мугитя» и активно используют в здоровом питании. Для приготовления напитка берут неочищенные ячменные зерна, их длительно обжаривают, а затем заливают кипятком, настаивают и употребляют в охлажденном виде. По вкусу напиток напоминает кофе, хоть и не явно.Несомненный плюс мугитя — отсутствие кофеина, дополненное пользой самого злака, источника белков и клетчатки, ферментов и витаминов. Такой напиток допустим к употреблению даже детьми. Его часто используют приверженцы ЗОЖ в качестве бескофеиновой альтернативы традиционному кофе.Из Индии: «золотой» латте с куркумойЭтот ярко-желтый согревающий напиток особенно популярен в Индии, оттуда он пришел в остальные страны. «Золотое молоко», так еще называют этот латте, готовится из молока с добавлением куркумы. Напиток бодрит и поддерживает энергию на протяжении дня, причем совершенно без кофеина.Дополнительно за счет куркумы напиток стимулирует иммунную систему, защищает клетки от свободных радикалов, улучшает метаболизм, повышает тонус кожи и улучшает память. Конечно, вкус напитка далек от кофейного, но многим он очень нравится.Другие вариантыВ Америке и некоторых других странах популярен имитатор кофе из топинамбура, в Бразилии используют напиток из гуараны. Есть и бескофеиновый кофе в молотом, растворимом варианте, его называют декаф. Он обладает тем же вкусом и запахом, но не дает побочных эффектов от традиционного напитка.