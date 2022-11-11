Реабилитолог Агапкин назвал прием статинов причиной усталости

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" назвал неочевидную причину постоянной усталости. По словам медика, утомляемость может провоцировать прием статинов.

"Статины признаны одним из самых эффективных средств в борьбе с осложнениями атеросклероза, они помогают снизить уровень холестерина, уменьшают риск развития тяжелых сердечно-сосудистых осложнений, инфарктов, например, или инсультов",

Но вместе с тем статины способны снижать уровень коэнзима Q10 – вещества, которое играет важную роль в снабжении клеток энергией.

"Если уровень коэнзима Q10 высок, то клетки работают хорошо, но с возрастом количество коэнзима Q10 уменьшается, и клетки, а, соответственно, и весь организм начинают работать хуже, в результате чего может появиться слабость, вялость, утомляемость",

– пояснил доктор.

Чтобы восстановить уровень вещества в организме, Агапкин посоветовал отказаться от жирной, копченой и соленой пищи, а также чаще заниматься аэробными упражнениями.
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