Диетолог Садовская объяснила, какой метаболизм считается нормальным

Некоторые могут каждый день есть пирожные и булочки, но оставаться стройными. Таким людям часто говорят: «Мне бы твой метаболизм!» Как проверить скорость своего метаболизма? Объясняет врач.Чем мы старше, тем медленнее работает обмен веществ — поэтому и худеть после 35–40 лет сложнее, чем в студенческие годы. Правда, у некоторых людей и в преклонном возрасте все в порядке с метаболизмом. На него влияет много факторов: образ жизни, генетика, сон, питание.Оказывается, можно без визита к врачу и обследований понять, насколько активен ваш метаболизм, говорит нефролог Дарья Садовская. Для этого требуется всего лишь внимательно понаблюдать за своим телом.— Когда пища попадает в организм, начинается процесс расщепления белков, жиров и углеводов. При этом образуется энергия, то самое основное топливо для клеток. Есть жесткий минимум количества калорий, необходимых для выживания, — основной обмен. В среднем это 1 600–1 700 ккал, но все зависит от пола, возраста, массы тела, хронических болезней и даже погоды за окном, — рассказывает врач.Помимо этого жесткого минимума необходимо учитывать индивидуальный расчет для каждого человека: понятное дело, что маме в декрете, офисному работнику и шахтеру нужно питаться совершенно по-разному.Однако стоит учитывать, что, как бы вы ни мучили себя диетами или же, наоборот, не переедали, существует идеальный обмен веществ. Именно он обеспечивает постоянство и бережет (или не бережет) вашу фигуру.Как понять, что ваш метаболизм можно назвать «хорошим» и что он работает на полную мощность?Есть несложный способ.Наверняка у вас было такое, что вы по какой-то причине решили несколько дней есть непривычно много для себя, превышая суточный калораж более чем на 500–700 ккал. Все же лежали дня по 3 дома в отпуске или на больничном, обложившись едой и сериалами?— Так вот, организм реагирует на это, снижая ваш аппетит в последующие дни или недели. И вы автоматически оказываетесь в дефиците калорий и не набираете лишний вес, — говорит Дарья Садовская.То есть вы едите, что хотите, и при этом не толстеете. Ваш организм оказался в профиците, следовательно, ему теперь какое-то время нужен дефицит. Вот как работает «хороший» метаболизм.— Наш мозг с помощью гормонов, уровня сахара в крови, наличия аминокислот и многого другого анализирует, что происходит с организмом в данный момент: кормите вы его или нет, и если кормите, то чем и как часто. В зависимости от реального положения дел наш мозг то усиливает, то, наоборот, замедляет обмен веществ, — поясняет нефролог.Поэтому одним из наиболее точных показателей здорового метаболизма будет стабильность вашего веса.Запомните: «вылечить» обмен веществ с помощью специальных таблеток, настоек и трав невозможно. Подавить чувство голода на какой-то период времени реально, но это вам обязательно аукнется потом. Ведь вы захотите есть в разы сильнее.Как ускорить обмен веществ:вести активный образ жизни;следить за питанием;меньше стрессовать и волноваться;высыпаться.