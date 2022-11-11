Эти 5 нетипичных симптомов предупреждают о серьезных проблемах с сердцем

Когда появляется резкая боль в груди, то мы чаще всего подозреваем проблемы с сердцем. Но иногда на опасные заболевания могут указать и весьма неожиданные признаки, говорят врачи.Сердечно-сосудистые катастрофы уже много лет забирают тысячи жизней и в России, и во всем мире. Так, по статистике, только в США от болезней сердца каждые 34 секунды умирает один человек. А каждые 40 секунд у кого-то случается сердечный приступ.— Заболевания сердца начинаются еще в раннем возрасте в виде небольших жировых отложений, которые растут в течение многих лет. Диета, богатая холестерином и насыщенными жирами, питает не только эти жировые отложения, но и вредит кровеносным сосудам, — рассказал ETNT кардиолог Маджид Басит.Кардиолог вряд ли встретится с пастухом из какой-нибудь жаркой страны. Вероятность, что у такого человека будут проблемы с сердцем, крайне низкая: пастух практически не ест жирную пищу, много двигается, постоянно пьет чистую воду и каждый день бывает на свежем воздухе по несколько часов.— Если люди не проходят диспансеризацию, они могут даже не осознавать, что у них повышено артериальное давление, повышен уровень холестерина и триглицеридов — все это принято считать признаками сердечных заболеваний, — говорит доктор медицинских наук Бернадетт Боден-Альбала.По словам экспертов, на скрытые проблемы с сердцем могут указать следующие симптомы:Сильная усталость. Вы постоянно чувствуете, что у вас совсем нет сил, а все дела буквально валятся из рук.Головокружение. Еще один тревожный звоночек. Обязательно обратитесь к врачу, если вдруг стали страдать от непонятных приступов головокружения.Сильная потливость. Человек может потеть как днем, так и ночью — все индивидуально. Некоторые говорят, что после сна «пижама остается влажной».Боль в спине. Когда сердце в беде, то вы можете ощущать сильную боль в верхней части спины — позвоночник или шея тут будут совершенно ни при чем.Боль в челюсти. Тут уже можно обвинять тот самый зуб мудрости, который вы все никак не решаетесь удались. Но опытный кардиолог поймет, что так заявляет о себе сердечно-сосудистая система.— Женщины, люди, страдающие от диабета, и пожилые с большей вероятностью ощутят нетипичные симптомы болезней сердца. В этом случае важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже несколько минут промедления могут иметь значение. Сердечный приступ вызывает гибель сердечной мышцы и может привести к сердечной недостаточности и даже летальному исходу, — заключил доктор Басит.