Худеем быстро! Рецепт чудо-средства, от которого жир буквально тает!

Нездоровая пища, неправильный режим дня, отсутствие физической активности неизбежно ведут к увеличению подкожных жировых отложений. Это чревато не только комплексами относительно внешности, но и наносит ощутимый вред здоровью.

Нездоровая пища, неправильный режим дня, отсутствие физической активности неизбежно ведут к увеличению подкожных жировых отложений. Это чревато не только комплексами относительно внешности, но и наносит ощутимый вред здоровью.

Несомненно, здоровое похудение — это длительный процесс, который требует правильно сбалансированного рациона и регулярных физических нагрузок… Помочь организму сбросить лишний вес в силах домашнее средство для похудения от «Так Просто!».

Как похудеть за две недели

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 мл яблочного уксуса
3 сушеных инжира

КАК ПРИГОТОВИТЬ:

1. Проколи зубочисткой сушеные плоды инжира и помести их в закрывающуюся емкость.

2. Залей сухофрукты яблочным уксусом и дай настояться ночь.

3. На следующий день с утра отожми фиги от жидкости и съешь, а вечером помести в оставшийся уксус 3 новых плода.

Указанного количества уксуса должно хватить на неделю. На 8-й день приготовь свежую порцию средства, долив еще 200 мл яблочного уксуса. Продолжай курс лечения по вышеописанной схеме еще 7 дней.

Благодаря этому средству ты не только ускоришь метаболизм и очистишь организм, но и получишь порцию необходимых витаминов, ведь о пользе инжира не слышал только ленивый!
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://econet.ru - Добавил validol в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь