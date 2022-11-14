Худеем быстро! Рецепт чудо-средства, от которого жир буквально тает!

Нездоровая пища, неправильный режим дня, отсутствие физической активности неизбежно ведут к увеличению подкожных жировых отложений. Это чревато не только комплексами относительно внешности, но и наносит ощутимый вред здоровью.Нездоровая пища, неправильный режим дня, отсутствие физической активности неизбежно ведут к увеличению подкожных жировых отложений. Это чревато не только комплексами относительно внешности, но и наносит ощутимый вред здоровью.Несомненно, здоровое похудение — это длительный процесс, который требует правильно сбалансированного рациона и регулярных физических нагрузок… Помочь организму сбросить лишний вес в силах домашнее средство для похудения от «Так Просто!».Как похудеть за две неделиИНГРЕДИЕНТЫ200 мл яблочного уксуса3 сушеных инжираКАК ПРИГОТОВИТЬ:1. Проколи зубочисткой сушеные плоды инжира и помести их в закрывающуюся емкость.2. Залей сухофрукты яблочным уксусом и дай настояться ночь.3. На следующий день с утра отожми фиги от жидкости и съешь, а вечером помести в оставшийся уксус 3 новых плода.Указанного количества уксуса должно хватить на неделю. На 8-й день приготовь свежую порцию средства, долив еще 200 мл яблочного уксуса. Продолжай курс лечения по вышеописанной схеме еще 7 дней.Благодаря этому средству ты не только ускоришь метаболизм и очистишь организм, но и получишь порцию необходимых витаминов, ведь о пользе инжира не слышал только ленивый!