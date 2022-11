Диетолог Манакер перечислила полезные свойства белого риса

Будучи богатым источником марганца, белый рис способствует укреплению костей, и на этом его полезные свойства не заканчиваются.В комментарии диетолога Лорен Манакер порталу Eat This, Not That были перечислены полезные свойства белого риса. Специалист отметила, что данный продукт обладает незаслуженно плохой репутацией из-за того, что его обычно не рекомендуют есть людям с диабетом и нарушениями обмена веществ.«Несмотря на то, что блюда из белого риса приводят к резкому уровня глюкозы в крови, этот продукт приносит пользу здоровью, главное, есть его правильно», - сказала в связи с этим Лорен Манакер.По словам специалиста, белый рис отличается содержанием целого ряда витаминов и микроэлементов, важных для поддержания хорошего здоровья. В частности, в нем присутствуют дающие энергию углеводы, необходимые мозгу витамины группы В, укрепляющие иммунитет селен, фосфор, цинк.«Для здоровья наших костей в организм должен поступать марганец, а он содержится как раз в белом рисе. Также он богат фолиевой кислотой, нужной для профилактики малокровия», - дополнила диетолог.Эксперт посоветовала есть рис охлажденным. После того, как рис пробыл некоторое время в холодильнике, его крахмал становится устойчивым и действует на кишечник как пробиотик – это полезно для пищеварения и для укрепления иммунной системы.