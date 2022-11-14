Почему шоколад становится белым и безопасно ли его есть

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Иногда можно заметить, что на шоколаде появляются светлые пятна. В связи с этим возникает резонный вопрос – что это и можно ли есть такой шоколад. Как поясняют эксперты, такой шоколад безопасен для употребления. Появление на нем пятен является результатом естественной реакции, известной как «шоколадное цветение или поседение».Чтобы узнать, почему шоколад «седеет», следует понять, как производится шоколад. Шоколад сделан из какао-бобов, которые ферментируются и обжариваются, чтобы помочь запустить химические реакции, которые создают его неповторимый аромат.В среднем какао-бобы содержат около 50% какао-масла и 50% какао-волокна. Какао-масло — это жирная часть какао-бобов, а какао-волокно — это темная часть шоколада. Волокна какао помогают придать обычному шоколаду его цвет и большую часть вкуса, а масло отвечает за насыщенность шоколада. Какао-масло тает примерно при температуре человеческого тела. После того, как какао-бобы обжарены, скорлупа отделяется от ядер — «мяса» — бобов. Затем они измельчаются в пасту, называемую тертым какао. Темный шоколад производится из какао-массы. Молочный шоколад также сделан с молоком. Белый шоколад сделан из какао-масла и молока, за исключением какао-волокна.Седение шоколада происходит, когда молекулы внутри конфеты начинают двигаться. При этом существует два основных типа налета — сахарный налет и жировой налет. Жировое поседение происходит, когда какао-масло мигрирует на поверхность шоколада из-за нагревания, воздействия света или неправильного обращения. Такой налет проявляется в виде белого блеска или пятнистых белых пятен.Сахарное поседение «вызывается хранением шоколада во влажной среде или удалением холодного шоколада из холодильника и помещением его на влажный воздух, точно так же, как бутылка газировки, вынутая из холодильника, собирает влагу. Сахарное поседение проявляется в виде шероховатой, зернистой поверхности и мелких пятен.Когда шоколатье делают шоколад, процесс нагревания и охлаждения жидкого шоколада, придает шоколаду его прочность, блеск и мягкое плавление. Распустившийся шоколад теряет свою кристаллическую структуру, тем самым нарушив ощущение таяния и вызвав дисбаланс вкусовых профилей. В распустившемся состоянии сахар, жир и какао-волокна становятся дисгармоничными, ломкими и менее привлекательными.Поясняется, что шоколадное поседение безвредно, хотя у такого шоколада может быть ощущение мела или песка во рту. Но и это легко исправить. Оживить такой шоколад легко можно с помощью быстрого темперирования в микроволновой печи. Ну, и конечно, отлично он подойдет для выпечки или приготовления иных десертов.