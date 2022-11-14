По некоторым привычкам угадывается наличие повышенного холестерина

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Одна из привычек, ассоциированных с повышенным уровнем холестерина, – курение.При повышенном холестерине происходит формирование и накопление бляшек в артериях, что может привести к ишемической болезни сердца. Как таковой процесс увеличения холестерина в крови не ощущается людьми – он не вызывает боли и не проявляется заметными внешними симптомами. Однако наличие высокого холестерина в крови угадывается по некоторым привычкам, об этом рассказали медицинские эксперты журнала «Eat This, Not That».Курение. Оно не только повышает уровень плохого холестерина ЛПНП, но и делает его более вязким и более опасным для сосудов. По данным Johns Hopkins Medicine, у курильщиков в 2–4 раза повышен риск заболеть сердечными заболеваниями и вдвое выше риск инсульта.Малоподвижность. Американская кардиологическая ассоциация (AHA) и Американский колледж кардиологов рекомендуют двигаться и выполнять упражнения около 30 минут в день. Отсутствие должной физической нагрузки оказывает значительное негативное влияние на уровень холестерина. У людей, которые по много часов проводят в сидячем положении, он наверняка будет повышенным.Пристрастие к сладкому. Употребление большого количества сахара и других углеводов повышает уровень триглицеридов в крови и снижает уровень «хорошего» холестерина высокой плотности, который действует как чистильщик сосудов от «плохого» холестерина низкой плотности (ЛПНП), ведущего к атеросклерозу. Медики рекомендуют всем, кто беспокоится о своем уровне холестерина, помнить об опасности для сосудов рафинированных углеводов – из-за их обилия в рационе повышается уровень ЛПНП-холестерина.Плохое питание. Во избежание высокого холестерина следует отказываться от продуктов с высоким содержанием трансжиров, которые на этикетках пищевых продуктов часто обозначаются как гидрогенизированные масла или частично гидрогенизированные растительные масла. Люди, в чьем питании много таких продуктов, рискуют своими сосудами, поскольку трансжиры имеют свойство повышать уровень холестерина, попутно увеличивая риск сердечных заболеваний.Кроме того, холестерин бывает повышенным у людей, употребляющих большое количество насыщенных жиров.