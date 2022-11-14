Пресная жизнь: что будет с телом, если полностью отказаться от соли

«Сахар — белая смерть», «Соль — белый яд». Кто не слышал эти утверждения? Нередко можно прочитать очередной совет полностью отказаться от соли: нужное организму количество находится в продуктах, а когда мы досаливаем — получаем избыток в организме. Всё ли так однозначно? Вы уверены, что полностью пресная жизнь полезна для здоровья?Разбираемся, к чему приводит полный отказ от соли. И какое её количество в сутки рекомендуют принимать специалисты.Почему вреден избыток солиИтак, давайте вспомним, за что так кошмарят соль. Почему врачи и диетологи советуют некоторым пациентам ограничить её количество? Наверное, вы помните, что поваренная соль в основном состоит из хлорида натрия. Чем чреват его избыток?Задержка жидкости и застой лимфыИменно «лишнее» количество натрия в организме приводит к застою лимфы, что нередко вызывает задержку жидкости в тканях. А это чревато отёками, нередко — внутренним.Лишняя жидкость в жировой тканиСамое неприятное, что к накоплению лишней жидкости особенно склонна жировая ткань, от которой многие из нас отчаянно пытаются избавиться. Поэтому людям, активно солящим пищу, так трудно избавиться от лишнего веса. Кстати, и целлюлита, в частности.Соль усиливает аппетитСоль — это вкусовая добавка, усилитель вкуса, который «разгоняет» аппетит. Посолив пищу, вы рискуете съесть намного больше положенной вам нормы. Если у вас отличный метаболизм, для вас эта новость не так уж и важна. Но людям, избавляющимся от лишнего веса, соль может сильно помешать в достижении цели.И даёт нагрузку на почкиИзбыток соли даёт дополнительную нагрузку на почки. Ведь именно они трудятся над тем, чтобы вывести жидкость из организма, а соль, как раз, её накапливает и задерживает.Нагрузка на сердечно-сосудистую системуЕщё одно, доказанное свойство соли. Избыток натрия приводит к потере других, жизненно важных элементов: калия, магния и кальция, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы.Увеличение жидкости в организме чревато сужением сосудов и повышением артериального давления. Из-за сужения сосудов и капилляров человека могут начать мучать головные боли... Поэтому гипертоникам и рекомендуют снизить употребление соли.Накапливаются токсины в организмеИзбыток соли в организме медленно, но верно, приводит к нарушению обмена веществ, накоплению токсинов в организме. Собственно, всё это, начинает отражаться и на нашем внешнем виде: волосы и ногти становятся ломкими, а кожа выглядит бледной и становится сухой.Зачем соль нужна организмуНаверняка у вас есть знакомые или близкие люди, которые, либо не солят пищу, либо солят совсем мало. Да и вы сами, наверняка, не раз задумывались: а может быть, стоит полностью перейти на бессолевую диету? Вот что говорит о соли доктор Евдокименко на своём канале.Организм не может сам вырабатывать натрийТем не менее, соль нашему организму нужна. Нет, не так. Очень нужна. Всё дело в том, что, в отличие от некоторых других элементов, натрий наш организм самостоятельно вырабатывать не может. Он должен поступать извне.Натрий регулирует водно-солевый балансИменно натрий — важнейший элемент для клеточного обмена. Он поддерживает на оптимальном уровне внутриклеточное давление, а также — водно-солевой баланс.И работу нервной системыНе нужно недооценивать значимость натрия для нормальной работы организма человека. Обратите внимание: натрий регулирует деятельность нервной системы, то есть, при недостатке этого элемента, возможны сбои в её работе.Хлор помогает переваривать пищуХлор, который находится в составе поваренной соли, тоже — жизненно необходимое вещество. Он участвует в процессах переваривания пищи: хлор необходим для синтеза соляной кислоты, которая позволяет организму полноценно переваривать белки. А ещё этот элемент также важен для водного и кислотно-щелочного балансов.К чему приведёт полный отказ от солиК обезвоживаниюДефицит соли может привести к обратному эффекту — обезвоживанию организма. Особенно это могут почувствовать люди, которые активно занимаются в спортзале, много работают физически, ходят или бегают.Дело в том, что при физических нагрузках, человек теряет с потом жидкость вместе с солью. А когда пьёт после таких нагрузок, вода, фактически вымывает оставшийся натрий из клеток организма. Но, чтобы задержать воду, организму, как раз и нужен натрий. Получается порочный круг.Возможны мышечная слабость и судорогиНапомним, что натрий участвует не только в процессах регулирования водного и кислотно-щелочного баланса. Он также необходим организму для передачи нейронных импульсов и сокращения мышц. Если вы полностью откажетесь от соли, это может привести к возникновению мышечной слабости и судорогам.Снижение аппетита и тошнотаА здесь уже идёт речь о дефиците хлора, который, как мы уже заметили, участвует в процессах пищеварения. Пресная жизнь нередко приводит к ухудшению аппетита, нарушению пищеварения, и хронической тошноте.Падение давления и обморокиВысокое давление — опасное состояние. Но кто сказал, что низкое давление — это хорошо? Нужно знать, что дефицит ионов натрия может привести к внезапному падению артериального давления. А это чревато головокружениями и обмороками (особенно — для людей, склонных к гипотонии).Сколько соли нужно съедать в суткиПо расчётам специалистов, суточная потребность взрослого человека в натрии — 1,3-1,6 грамма, такое количество этого элемента содержится примерно в 3-4 граммах поваренной соли. Это немногим больше половины чайной ложки.Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать в день не более 5 граммов соли. Но нужно учитывать, что многие натуральные продукты изначально содержат немалое количества соли: морская рыба, водоросли, мидии, сельдерей, яйца, свекла, укроп, мясо. Немало соли производители добавляют в консервы, маринованные продукты, колбасы, сыры, томатную пасту и кетчупы, и кондитерских изделия.Вот здесь вы можете посмотреть по таблице, сколько содержится натрия в продуктах питания. И найти для себя оптимальный вариант: солить пищу или не солить. И сколько солить. Желаем вам здоровья!