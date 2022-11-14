Лор-врач Голубова рассказала, чем опасно для больного горла полоскание содой и солью

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Раствор для такого полоскания можно легко приготовить дома — и в аптеку ходить не надо. Поэтому при простуде или боли в горле многие сразу вспоминают это популярное народное средство.По словам Валерии Голубовой, врача-оториноларинголога Клинической больницы Святителя Луки, это средство, действительно, популярное — многие утверждают, что полоскание солью и содой им помогает. Хотя немало и таких, кто против такого народного раствора.Врач-оториноларинголог Клинической больницы Святителя Луки— Мнения разделились, и найти истину достаточно сложно. Я не видела крупных работ, где бы сравнивали безопасность и эффективность такого способа лечения горла. Как специалист с большим стажем я против полоскания горла содой и солью, особенно при ОРВИ. По той простой причине, что оно вызывает сухость слизистой оболочки глотки, которая во время болезни и без того сухая и раздраженная. А если еще сверху «посолить», вы только увеличите длительность болевого синдрома. Это примерно то же самое, как на ранку высыпать соли — мы получим химическое раздражение, и боль только усилится, — объяснила Валерия Голубова.Кроме того, по словам врача, самому дома сложно приготовить правильный 0,9-процентный раствор соли — изотонический, или, как его еще называют, физиологический раствор.— Дома его, как правило, делают на глазок, и есть большой риск, что соли будет многовато. А чем более соленым будет раствор, тем соответственно больше риск высушивания слизистой оболочки, — добавила лор-врач.Если нужно полоскать горло, доктор советует использовать для этого отвары трав или готовые растворы, которые можно развести в нужных пропорциях — они продаются в аптеках.Такие полоскания тоже могут навредитьРечь о полоскании горла составами с антисептиками, которое некоторые используют в том числе в качестве профилактики. Как рассказывала врач-оториноларинголог, хирург Екатерина Богданова, частое полоскание горла антисептиками не защитит от болезней. Бактерии, живущие на слизистой горла, наоборот, работают как защитники, образуя своеобразную биопленку. И по сути, такие «профилактические» процедуры со временем просто смоют защитную биопленку — слизистая горла станет сухой и безжизненной, а человек будет еще более уязвимым перед инфекциями.Врач-терапевт Марат Фаррахов при боли в горле во время ОРВИ советовал использовать мятные леденцы. По его словам, такие сосульки не только избавляют от неприятных симптомов, но и помогают бороться с причиной болезни. В них, как правило, есть ментол, который может одновременно сработать и как слабое обезболивающее, и как антисептик. Кроме того, когда человек рассасывает такие пастилки, у него выделяется много слюны — она смазывает воспаленную слизистую, принося облегчение. А еще в ней содержится лизоцим — природный антибиотик. Лизоцим смешивается с ментолом, и человеку становится лучше — боль в горле смягчается.