Эндокринолог Ивченко объяснила, как проверить себя на сахарный диабет
Во Всемирный день борьбы с диабетом «Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом петербургского Госпиталя для ветеранов войн.
врач-эндокринолог, заведующая 1-м эндокринологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн
Диабет 1 и 2 типа
— Если говорить о сахарном диабете 1 типа, то начинается заболевание, как правило, с выраженной клинической картины, — рассказывает врач-эндокринолог Госпиталя ветеранов войн Юлия Ивченко. — У пациента наблюдаются жажда, учащенное мочеиспускание, похудание, тошнота, рвота. Это все — проявления кетоацидоза (нарушения углеводного обмена), и такое состояние требует срочной госпитализации в стационар.
При сахарном диабете 1 типа свой собственный инсулин не вырабатывается, поэтому введение инсулина — обязательно, уточняет врач, — иначе человек может погибнуть.
— Никакие другие методы лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа не могут спасти жизнь, так как инсулин не имеет «дублеров», и никакое вещество ни в самом организме, ни получаемое извне, не может заменить этот «ключ», открывающий глюкозе доступ внутрь клеток, — поясняет эндокринолог.
При диабете 2 типа чаще применяют терапию сахароснижающими препаратами, но иногда возникают ситуации, когда также требуется введение инсулина.
Сахарный диабет второго типа в течение длительного времени может протекать бессимптомно, уточняет доктор. Пациенты могут жаловаться на необъяснимую слабость и утомляемость. Диабет 2 типа может быть выявлен случайно при обследовании по поводу других проблем со здоровьем:
грибковых поражений кожи;
медленного заживления ран на коже;
боли в ногах;
эректильной дисфункции.
В 20-30 % случаев диабет 2 типа диагностируется у людей с инфарктом миокарда, инсультом, снижением зрения вследствие поражения сетчатки и другими осложнениями диабета.
Первые симптомы диабета:
жажда, увеличение количества потребляемой жидкости до 3-5 литров в сутки;
зуд кожи и слизистых оболочек;
увеличение количества суточной мочи, в том числе в ночное время;
беспричинное снижение веса тела.
— Но и отсутствие перечисленных симптомов не является поводом для отказа от ежегодного профилактического обследования, — отмечает врач-эндокринолог.
Когда диагноз уже поставлен
— Поддерживать уровень сахара в крови можно с помощью диеты и физической активности, но только при легком варианте течения диабета, — объясняет Юлия Ивченко. — Ограничения в первую очередь касаются животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Людям с избыточным весом также рекомендуется снизить суточную калорийность рациона. Адекватные физические нагрузки — действенный способ нормализации углеводного обмена. Выполнять посильные упражнения рекомендуется в течение 40-60 минут ежедневно или как минимум трижды в неделю.
Если же нормализовать уровень сахара диетой и спортом никак не получается, то врачи назначают прием сахароснижающих препаратов.
— По мере того, как относительная недостаточность инсулина переходит в абсолютную, человеку, живущему с диабетом 2 типа, эндокринолог может назначить инсулин, — объясняет врач. — В этом случае он необходим не для спасения жизни, как при 1 типе диабета, а для нормализации уровня глюкозы. Есть четкие профессиональные рекомендации, при каких уровнях глюкозы крови назначается инсулин больным с сахарным диабетом 2 типа, и назначение инсулина никогда не бывает необдуманным и преждевременным.
Осложнения диабета
— Если же пациент с диабетом 2 типа будет отказываться от прописанного врачом инсулина, то это может привести к развитию серьезных осложнений сахарного диабета из-за прогрессирующего поражения сосудов и нервных окончаний. Страдают практически все органы и системы организма, — обращает внимание Юлия Ивченко.
Пострадать в первую очередь могут:
сетчатка глаза;
почки;
центральная нервная система;
опорно-двигательная система.
Как узнать, есть ли у вас сахарный диабет
— Заподозрить у человека сахарный диабет позволяет повышение концентрации глюкозы натощак в крови из пальца более, чем 6,1 ммоль/л, в венозной крови — более, чем 7 ммоль/л, — рассказывает эндокринолог. - Для подтверждения диагноза проводится определение процентного содержания гликозилированного гемоглобина. Оно отражает среднюю концентрацию глюкозы в вашей крови за 3 последних месяца. Чем ниже уровень в пределах нормы, тем лучше (норма — от 4,8 % до 5,9 %).
Также для подтверждения диагноза «диабет 2 типа» выполняется глюкозотолерантный тест.
Врач советует контролировать уровень сахара в крови и в домашних условиях, особенно, если вы входите в группу риска по развитию диабета — с помощью тест-полосок и глюкометра.
— Правильно измерять сахар в крови натощак и через 2 часа после любого приема пищи, — разъясняет врач. — Использование глюкометра не требует специального обучения. Но необходимо внимательно прочитать инструкцию.
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