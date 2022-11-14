Эндокринолог Ивченко объяснила, как проверить себя на сахарный диабет

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Это настоящая неинфекционная пандемия! Так врачи называют ситуацию с заболеваемостью сахарным диабетом в мире. По оценкам экспертов, 463 млн человек на планете страдает этим заболеванием, но только половина знает о своем диагнозе. А когда выясняется, что грозное заболевание прогрессирует, то у человека уже обнаруживаются серьезные осложнения диабета.Во Всемирный день борьбы с диабетом «Доктор Питер» поговорил с врачом-эндокринологом петербургского Госпиталя для ветеранов войн.врач-эндокринолог, заведующая 1-м эндокринологическим отделением Госпиталя для ветеранов войнДиабет 1 и 2 типа— Если говорить о сахарном диабете 1 типа, то начинается заболевание, как правило, с выраженной клинической картины, — рассказывает врач-эндокринолог Госпиталя ветеранов войн Юлия Ивченко. — У пациента наблюдаются жажда, учащенное мочеиспускание, похудание, тошнота, рвота. Это все — проявления кетоацидоза (нарушения углеводного обмена), и такое состояние требует срочной госпитализации в стационар.При сахарном диабете 1 типа свой собственный инсулин не вырабатывается, поэтому введение инсулина — обязательно, уточняет врач, — иначе человек может погибнуть.— Никакие другие методы лечения пациентов с сахарным диабетом 1 типа не могут спасти жизнь, так как инсулин не имеет «дублеров», и никакое вещество ни в самом организме, ни получаемое извне, не может заменить этот «ключ», открывающий глюкозе доступ внутрь клеток, — поясняет эндокринолог.При диабете 2 типа чаще применяют терапию сахароснижающими препаратами, но иногда возникают ситуации, когда также требуется введение инсулина.Сахарный диабет второго типа в течение длительного времени может протекать бессимптомно, уточняет доктор. Пациенты могут жаловаться на необъяснимую слабость и утомляемость. Диабет 2 типа может быть выявлен случайно при обследовании по поводу других проблем со здоровьем:грибковых поражений кожи;медленного заживления ран на коже;боли в ногах;эректильной дисфункции.В 20-30 % случаев диабет 2 типа диагностируется у людей с инфарктом миокарда, инсультом, снижением зрения вследствие поражения сетчатки и другими осложнениями диабета.Первые симптомы диабета:жажда, увеличение количества потребляемой жидкости до 3-5 литров в сутки;зуд кожи и слизистых оболочек;увеличение количества суточной мочи, в том числе в ночное время;беспричинное снижение веса тела.— Но и отсутствие перечисленных симптомов не является поводом для отказа от ежегодного профилактического обследования, — отмечает врач-эндокринолог.Когда диагноз уже поставлен— Поддерживать уровень сахара в крови можно с помощью диеты и физической активности, но только при легком варианте течения диабета, — объясняет Юлия Ивченко. — Ограничения в первую очередь касаются животных жиров и легкоусвояемых углеводов. Людям с избыточным весом также рекомендуется снизить суточную калорийность рациона. Адекватные физические нагрузки — действенный способ нормализации углеводного обмена. Выполнять посильные упражнения рекомендуется в течение 40-60 минут ежедневно или как минимум трижды в неделю.Если же нормализовать уровень сахара диетой и спортом никак не получается, то врачи назначают прием сахароснижающих препаратов.— По мере того, как относительная недостаточность инсулина переходит в абсолютную, человеку, живущему с диабетом 2 типа, эндокринолог может назначить инсулин, — объясняет врач. — В этом случае он необходим не для спасения жизни, как при 1 типе диабета, а для нормализации уровня глюкозы. Есть четкие профессиональные рекомендации, при каких уровнях глюкозы крови назначается инсулин больным с сахарным диабетом 2 типа, и назначение инсулина никогда не бывает необдуманным и преждевременным.Осложнения диабета— Если же пациент с диабетом 2 типа будет отказываться от прописанного врачом инсулина, то это может привести к развитию серьезных осложнений сахарного диабета из-за прогрессирующего поражения сосудов и нервных окончаний. Страдают практически все органы и системы организма, — обращает внимание Юлия Ивченко.Пострадать в первую очередь могут:сетчатка глаза;почки;центральная нервная система;опорно-двигательная система.Как узнать, есть ли у вас сахарный диабет— Заподозрить у человека сахарный диабет позволяет повышение концентрации глюкозы натощак в крови из пальца более, чем 6,1 ммоль/л, в венозной крови — более, чем 7 ммоль/л, — рассказывает эндокринолог. - Для подтверждения диагноза проводится определение процентного содержания гликозилированного гемоглобина. Оно отражает среднюю концентрацию глюкозы в вашей крови за 3 последних месяца. Чем ниже уровень в пределах нормы, тем лучше (норма — от 4,8 % до 5,9 %).Также для подтверждения диагноза «диабет 2 типа» выполняется глюкозотолерантный тест.Врач советует контролировать уровень сахара в крови и в домашних условиях, особенно, если вы входите в группу риска по развитию диабета — с помощью тест-полосок и глюкометра.— Правильно измерять сахар в крови натощак и через 2 часа после любого приема пищи, — разъясняет врач. — Использование глюкометра не требует специального обучения. Но необходимо внимательно прочитать инструкцию.