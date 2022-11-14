Чрезмерное потоотделение сигнализирует о 5-и тяжелых болезнях - врач

Врач предупредил, что «чрезмерное» потоотделение — состояние, известное как гипергидроз, — может сигнализировать о ряде серьезных проблем со здоровьем.Гипергидроз — это медицинский термин, обозначающий чрезмерное потоотделение."Важно помнить, что пот — это жизненно важная функция организма, основная роль которой заключается в том, чтобы помочь контролировать температуру нашего тела и выводить некоторые токсины. Фактически это результат чрезмерной стимуляции потовых желез. С физиологической точки зрения для производства пота требуется ацетилхолин (нейромедиатор) для активации эккринных потовых желез", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.По мере испарения воды из пота поверхность кожи остывает, поэтому мы больше потеем в жаркую погоду или при физических нагрузках или упражнениях. Пот также может быть эмоциональной реакцией на стресс или беспокойство, а также реакцией на острую пищу или горячие напитки с кофеином, когда наше тело пытается остыть.Болезнь и определенные состояния здоровья могут заставить нас больше потеть, а изменения в гормонах также могут увеличить количество нашего потоотделения.Врач Андреева назвала заболевания, которые могут привести к чрезмерному потоотделению.Диабет. Гипергидроз может быть вызван чрезвычайными ситуациями, такими как гипер- или гипогликемия, например, когда уровень сахара в крови становится очень высоким или очень низким.Гипертиреоз (сверхактивная щитовидная железа) — ускоряет обмен веществ, вызывая такие симптомы, как тревога, учащение пульса и повышение температуры тела.Злокачественные новообразования/рак. Это может быть связано с самим раком, например, лимфомой или лейкемией, или с инфекцией (из-за снижения иммунитета).Инфекции - такие как малярия или туберкулез.Неврологические заболевания - включая эпилепсию, опухоли или инфекции, как побочный продукт болезни или лечения.