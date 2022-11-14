Прогулка: 8 причин совершать ее регулярно

Эра спортзалов и фитнес-клубов отодвинула обычную прогулку на второй план. А ведь у нее тоже есть свои преимущества. Расскажем о них в нашей сегодняшней статье!А вы тоже считаете, что активный образ жизни предполагает обязательное посещение спортзала? Тогда следующая информация будет вам полезна. Ведь обычная прогулка, если она ежедневная, обладает не меньшими преимуществами. И сегодня мы дадим вам 8 причин вернуть ее (или добавить) в свой привычный ритм.В современном обществе все меньше и меньше людей выполняют физические упражнения на свежем воздухе. Ежедневная прогулка действительно отодвинулась на второй план.По данным последнего ежегодного доклада European Health & Fitness Market, именно фитнес стал наиболее распространенным видом физической активности в Европейских странах.А если мы вам скажем, что вовсе не обязательно покупать абонемент в спортзал? Просто выходите на прогулку каждый день, и ваше тело получит не меньше пользы! А 8 подтверждений этому вы найдете нижеПрогулка помогает уменьшить жировые отложенияХодьба является идеальной физической активностью для сжигания жиров в организме. Это связано с тем, что она позволяет поддерживать оптимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС) – около 65% от максимального значения.Таким образом, использование жира в качестве основного энергетического топлива гарантировано. Кроме того, в отличие от других кардиоупражнений, прогулка позволяет сохранить мышечную массу.Увеличивает выработку серотонинаСеротонин является основным нейротрансмиттером, отвечающим за регуляцию социального поведения, эмоций, настроения и некоторых физиологических функций, таких как сон, питание и сокращение мышц. Его дефицит связан с некоторыми психическими расстройствами: депрессией и расстройствами пищевого поведения.Воздействие солнечного света и физическая активность увеличивают выработку серотонина. Это означает лучшее настроение, а также меньший риск развития депрессии и появления когнитивных нарушений. Что же может быть лучше, чем выйти погулять?Практика физической активности на свежем воздухе снижает риск развития депрессии и слабоумия.Способствует синтезу витамина D в организмеВитамин D необходим для поддержания крепкого иммунитета, хорошего здоровья костей и мозга. Нашим основным источником витамина D является кожа, которая при контакте с солнечными лучами превращает 7-дегидрохолестерин в витамин D3.Таким образом, воздействие солнечного света имеет очень важное значение, и для этого как нельзя лучше подходит прогулка на свежем воздухе. Идеально было бы выставлять 10% своего тела на солнце каждый день в течение 30 минут без какой-либо защиты от него. Только будьте осторожны: очень важно, чтобы вы подвергали себя воздействию солнечного света не дольше указанного периода времени.Прогулка снижает кровяное давлениеХодьба относится к группе аэробных (или кардио-) упражнений и является идеальной практикой для поддержания нормального кровяного давления, то есть в пределах здорового диапазона. Исследование, подготовленное Alvarez et al. (2013), обнаружило значительное снижение артериального давления у детей, подростков и взрослых после 60-минутного сеанса аэробных нагрузок.Испанский фонд сердца считает ходьбу наиболее подходящим видом деятельности для контроля артериального давления. ВОЗ рекомендует ходить не менее 150 минут в неделю, при этом продолжительность каждой прогулки должна быть не менее 10 минутПрактика физической активности аэробного типа помогает поддерживать артериальное давление в пределах допустимых значений.Ходьба помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в кровиВсе именно так. Это связано с увеличением расхода энергии и чувствительности к инсулину в течение 24-48 часов после сеанса физической активности. Таким образом, прогулка становится особенно интересной для профилактики и контроля сахарного диабета 2 типа.Прогулка улучшает здоровье сердца и кровеносных сосудовУмеренная физическая активность, такая как ходьба, улучшает способность сердца сокращаться. Это делает его работу более эффективной. Следовательно, оно сможет “работать” дольше в оптимальном состоянии.Кроме того, благодаря своему сосудорасширяющему эффекту ходьба улучшает циркуляцию крови, снижает риск сосудистой недостаточности и, как следствие, инфаркта миокарда или инсульта.Национальный институт сердца, легких и крови (США) поясняет, что для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами физических упражнений, они должны быть регулярнымиРегулярная ходьба улучшает работу сердца и снижает риск инфаркта миокарда и инсультаПрогулка помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов в кровиПрогулка помогает снизить уровень холестерина и триглицеридов и увеличивает количество белка HDL по отношению к LDL.Кроме того, благодаря тому что лишний вес будет постепенно уходить, действие лекарств, предназначенных для снижения избытка холестерина, усилится. Все это также будет уменьшать риск развития ишемических заболеваний, упомянутых в предыдущем пункте.Хорошее начало для развития приверженности к физическим нагрузкамПрогулка бесплатна и не требует какой-то серьезной физической подготовки. Ее можно совершать где угодно и в любое удобное для вас время. Все это способствует вашей приверженности к физической активности в принципе. Кроме того, вы можете совершать прогулку не в одиночестве, а с кем-то. Это еще больше усилит “адгезию”.Как видите, активный образ жизни доступен абсолютно каждому и у него действительно много неоспоримых преимуществ. А теперь, когда вы о них знаете, вы еще чего-то ждете?