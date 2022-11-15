Защемление нерва: комплексный подход к проблеме

Часто после повышенной нагрузки или переохлаждения мы слышим: такая боль, нерв защемило! И всем понятно, что человеку трудно и плохо, что двигается он с трудом, а боли испытывает постоянные. Что же такое защемление нерва и как от него избавиться?Известно, что от спинного мозга нервы расходятся по всему телу, иннервируя каждую мышцу. В случае возникновения провоцирующих факторов нерв может защемиться спазмированной мышцей, соседним позвонком или болезненным образованием на позвоночнике. Именно в той области, где произошло защемление нерва, симптомы болезни нарастают наиболее ярко. Основной симптом — всегда боль.Защемление нерваЛечение защемления нерваЗащемление нерва в шейном отделеЗащемление нерва в спине, позвоночнике и под лопаткойЗащемление нерва в плече, руке и локтеЗащемление нерва в поясницеЗащемление седалищного нерваЗащемление нерва в ногеЛечение защемления нерваБоли при защемлении нерва может быть острой, колющей, ноющей, дергающей, да какой угодно, но она всегда присутствует. Второй характерный симптом – ограничение подвижности в пораженной области, или в области, которая иннервируется защемленным нервом.Если вы обнаружили у себя признаки защемления нерва, вам необходимо обратиться к врачу неврологу. Но до того как вы попадете на прием, можно немного облегчить свое состояние. На болезненную область можно поставить горчичник или наложить согревающую мазь. Путем местного воздействия тепловая процедура ненадолго избавит от боли. Можно принять любой обезболивающий препарат, но слишком ими увлекаться не стоит. Кроме того, необходимо по возможности устранить причины защемления нерва. Внешних причин не так уж и много, это:Переутомление, связанное с повышенной нагрузкой на позвоночник;Переохлаждение;Травматическое воздействие.К другим причинам защемления нерва можно отнести:Обострение остеохондроза;Межпозвоночные грыжи;Радикулит и другие заболевания.Чтобы лечение защемления нерва дало положительные результаты, необходим комплексный подход к проблеме. Как вылечить защемление нерва медикаментами, подскажет врач. В наше время существует огромное количество нестероидных противовоспалительных препаратов, которые с успехом применяются. Попутно назначаются физиотерапевтические процедуры: ДДТ, УВЧ, рефлексотерапия. Также пациент должен знать, что делать при защемлении нерва дома, как организовать свой режим.Вот основные требования:Спать на твердой ровной поверхности;Исключить из питания специи, острые приправы, копчености, маринады, алкоголь;Тщательно выполнять рекомендации невролога.Широкую популярность для лечения защемления нерва приобрел массаж. Рассмотрим подробнее, как правильно его применять.Массаж при защемлении нерваНачнем с того, что в остром периоде массаж при защемлении нерва противопоказан! Эта процедура должна проводиться только специалистом – медиком и только тогда, когда заболевание находится вне обострения.Массаж проводится длительными курсами, по 10 -15 сеансов, также повторные курсы можно проводить с профилактической целью.В средствах массовой информации можно разыскать много рекламных предложений от специалистов по мануальной терапии, но, рискнув обратиться к одному из них, вы должны быть точно уверены, что с медициной мануал знаком не понаслышке.Отсюда вывод: хороший массаж - это массаж в медицинском учреждении.Упражнения при защемлении нерваБольшое значение при лечении позвоночных болей имеет лечебная физкультура. Обучить ей тоже должен медицинский специалист.Упражнения при защемлении нерва не выполняются в период обострения, к ним приступают после снятия болевого синдрома. Среди лечебных упражнений можно выделить следующие виды:Упражнения на сгибание – разгибание;Упражнения, которые выполняются лежа на спине, на твердой поверхности;Расслабляющие упражнения;Упражнения на растяжку.Защемление нерва в шейном отделеЗащемление нерва шейного позвонка как состояние, при котором происходит сдавливание нервных корешков, встречается довольно часто. Но все случаи неодинаковы, поскольку отличаются симптомы и разнятся причины.Защемление шейного нерва симптомыСимптомы защемления нерва довольно характерны, часто ярко выражены и точно указывают на область, где произошли нарушения.Ими являются:боль в области шеи, которая может распространяться на затылок, плечи и лопатки. Она может выступать как ответ на резкие движения, а может проявляться в состоянии покоя или долгого пребывания в одной позе;мышечная слабость в области шеи, плеч;боль в области ключицы;чувство онемения или отека языка;болевые ощущения в левой части грудной клетки, которые похожи на сердечные при стенокардии.Если сдавливание корешков слишком длительно, перечень добавится еще одним пунктом: миелопатия с порезами пальцев и рук. Если боль отдает в плече или руку, обратите внимание на защемление плечевого нерва.Причины защемления нерва в шейном отделе:протрузия, подвывих шейных позвонков, иные деформации позвоночника;травмы;лишний вес;опухоли;малоподвижный образ жизни.Как лечить защемление шейного нерва?Как правило, защемление нерва в шейном отделе начинают лечить с приема лекарственных препаратов, способных уменьшить болевые ощущения и предотвратить развитие воспалительных процессов. Некоторые из медикаментов отпускаются в аптеке без рецепта.Если же боль острая, непрекращающаяся и нужны сильнодействующие обезболивающие, то, конечно, стоит незамедлительно обратиться к врачу и только на основе его рецепта принимать лекарства. Многие сильные средства способны вызвать наркотическую зависимость.Защемление шейного нерва сопровождается спазмами, именно поэтому врач может назначить средства, их устраняющие. Например, это могут быть миорелаксанты, содержащие метокарбамол. В таком случае вы должны знать, что миорелаксанты обладают снотворным эффектом и их нельзя принимать, если вам необходимо вести машину, работать на станке или заниматься любой другой деятельностью, требующей концентрации внимания. В противном случае защемление нервов шейного отдела, а точнее его лечение может привести к тяжким последствиям.Часто замечают, что в список лечения защемления шейного нерва при острой или продолжительной боли могут быть добавлены инъекции кортикостероидов. Но это не совсем верно. Недостаточно, чтобы боль была острой или продолжительной. Кортикостероиды применяются в ситуации, когда все иные способы лечения защемления шейного позвонка бездейственны. А потому запомните: защемление нерва шейного отдела лечится инъекциями кортикостероидов только в крайнем случае.Не исключено и ультразвуковое лечение, действие которого состоит в воздействии на область шеи звуковыми волнами, способствующими восстановлению тканей и предотвращению воспалительных процессов.Лечение защемления шейного нерва в домашних условияхДома вы можете использовать определенные способы терапии. Простая грелка на шею весьма эффективна. Для этого ее нужно приложить к тому месту, где вы чувствуете боль, на 15-20 минут. Повторяйте это около 3 раз в день.Еще одним способом, который не основывается на использовании медикаментов, является холодный компресс. К больному месту необходимо приложить пакет с кубиками льда. Если с помощью грелки устраняется боль, то холод способствует снятию отеков.Защемление нерва шеи больше не повторится, если вы всерьез задумаетесь над профилактикой, а конкретнее – начнете укреплять мышцы шеи. Так, желательно обратиться к физиотерапевту, который поможет подобрать вам наиболее подходящий комплекс физических упражнений.Гимнастика при защемлении шейного нерва – это, конечно, полезный способ лечения, но лучше делать ее всегда, а не только после появления проблем. В то же время, как при лечении защемления, так и после, то есть уже в период профилактики, скорее всего, потребуется прохождение курса массажа. С его помощью можно достичь максимального расслабления мышц шеи, улучшить кровоснабжение.Защемление нерва в спине, позвоночнике и под лопаткойЗащемление нерва в спинеБоль в спине защемление нерва вызывает по целому ряду причин, среди которых:простые спазмы мышц;травмы позвоночного столба;чрезмерные нагрузки;опухоли.В любом случае появляются характеризующие защемление нерва в спине симптомы – это вызванные вышеперечисленными обстоятельствами боли, интенсивные, жгучие и порой невыносимые. Возникают такие боли либо при движениях, либо просто периодически. Продолжительность их составляет от нескольких минут до нескольких дней.Вся опасность такой ситуации состоит в том, что приступы боли со временем могут учащаться и становиться все более продолжительными, что, в свою очередь, может вызвать самые серьезные последствия. Именно поэтому крайне важно своевременно начатое при диагнозе защемление нерва спины лечение, основными методами которого являются:рефлексотерапия;курсы массажа (как общего, так и точечного);мануальная терапия;физиотерапия.При отсутствии осложнений указанные методы довольно быстро справляются с защемлением, полностью избавляя пациента от мучительной боли. Рекомендуется впоследствии продолжить лечение дома, используя средства народной медицины. Например, компрессы из различных трав или же способы, основанные на применении меда.Однако перед лечением важно правильно диагностировать боль и установить ее локализацию, ведь фразой «болит спина» защемление нерва не охарактеризовать.Защемление нерва в позвоночникеДовольно часто боль в спине выступает следствием того, что произошло защемление нерва в позвоночнике. При этом особенно выделяется защемление нерва грудного отдела позвоночника, так как боль возникает даже при чихании или легком кашле. Помимо общих существуют и дополнительно характеризующие защемление нерва в позвоночнике симптомы:отек тканей вокруг места защемления;краснота соответствующего участка тела;повышенное потоотделение.Эти признаки защемления нерва в позвоночнике могут быть обусловлены, в частности, патологиями костных тканей либо послеоперационными рубцами. Разумеется, наблюдаются и общие для защемлений нервов причины.Установление конкретного фактора позволяет определить верное для явления защемления нерва в позвоночнике лечение, поскольку здесь возможно и хирургическое вмешательство, хотя основная масса случаев ограничивается лишь снятием боли и восстановлением питательного баланса тканей.Защемление нерва под лопаткойЕще одним проявлением боли в спине является защемление нерва под лопаткой. Здесь причины и симптомы абсолютно те же, что и при обычном защемлении, только необходимо очень осторожно относится к появлению болей именно в этой области, поскольку возможен и иной, гораздо более серьезный диагноз.Так, защемление нерва под левой лопаткой характеризуется своеобразным «постреливанием» и обычно оттягивает всю руку. Однако даже, если вы уверены в своем предположении, разумно будет обратиться за консультацией врача: симптомы такого защемления практически идентичны болям в сердце. К тому же чаще всего требуется медикаментозное лечение.Если же вы предполагаете защемление нерва под правой лопаткой, то и здесь возможно заблуждение относительно диагноза, поскольку характерные боли проявляются также при пневмонии, плевритах либо раковых опухолях.Защемление нерва в плече, руке и локтеЗащемление нерва в рукеЧаще всего встречаются следующие виды защемления: защемление лучевого нерва в руке и защемление локтевого нерва.Защемление лучевого нерваЛучевой нерв – это разновидность смешанного нерва, поскольку его волокна состоят из чувствительных и двигательных волокон. Проходя по задней поверхности предплечья, он осуществляет иннервацию мышцы, находящейся в данной зоне, кожу нижней половины плеча, а также предплечья и кисти. В процессе двигательной активности он задействуется довольно часто и выполняет множество функций. Как результат, часто травмируется.Защемление локтевого нерваЛоктевой нерв, который тоже относится к смешанным, проходит по внутренней части плеча, предплечья и плавно переходит в кисть. Он иннервирует ткани, пальцы кисти. Локтевой нерв также участвует в большинстве движений, вследствие чего вопрос: как лечить защемление локтевого нерва – возникает довольно часто.Отметим, что защемление локтевого нерва, симптомы которого будут названы далее, встречается чаще всего у офисных работников, которые подолгу пребывают в сидячем положении и опираются на локоть. Люди, которые большую часть времени проводят в инвалидном кресле, также переносят часть нагрузки на локоть и кисть, из-за чего у них часто случается защемление плечевого нерва и локтевого.Защемление нерва в плечевом суставеДанный вид защемления наблюдается реже, чем два вышеназванных. Но его отличительная особенность в том, что он значительно ограничивает подвижность человека и чаще всего сопровождается сильными болевыми ощущениями.Защемление нерва в плече или в другой части руки не всегда имеет серьезные причины, как-то: травмы, заболевания (к примеру опорно-двигательного аппарата), злокачественные и доброкачественные опухоли (как самого нерва, так и его окружающих тканей), нервные расстройства. Защемление нерва в плечевом суставе (локте, кисти) может быть результатом резкого движения, физического перенапряжения, длительной опоры на локоть, рубцы после операций и травм руки.Защемление нерва в руке может происходить и во сне. Особенно, если ему предшествовало употребление алкогольных напитков или наркотических средств. Защемление нерва в кисти руки часто происходит из-за длительного нахождения рук в определенном фиксированном положении, например, в ситуации, когда руки связаны.Признаки защемления нерва в рукеЗащемление нерва в локтевом суставе сопровождается онемениями и покалываниями на задней поверхности плеча, предплечья, тыльной стороне кисти, в большом, указательном и среднем пальцах. Пациенты отмечают, что болевые ощущения происходят на уровне средних фаланг.Защемление локтевого нерва приводит к полной или частичной невозможности сгибания кисти, полному отсутствую сгибательных движений мизинца и частичному безымянного. Большой палец приводить затруднительно. Из-за всех названных деформаций и дисфункций кисть становится похожей на когтистую лапу.Тыльная сторона ладони при данном виде защемления утрачивает чувствительность. В области защемления изменяется кровообращение, что вызывает болевые ощущения, отдающие в мизинец.Защемление нерва на пальце руки вызывает онемения во всем пальце, которые переходят на ладонь, внутреннюю поверхность руки, предплечье, плечо.Если защемляется лучевой нерв, то в нижней части плеча и в самом начале предплечья происходит почти полное нарушение функции разгибания фаланг пальцев, которые прилегают к кисти. Остальные же фаланги частично сохраняют эту функцию за счет ничем не расстроенной работы межкостных мышц.В результате защемления лучевого нерва травмируются нервные окончания, содержащие большое количество вегетативных волокон, ответственных за иннервацию сосудов. Это в свою очередь приводит к образованию отеков, синюшности тыльной части ладони, чувству холода. Боли, как правило, не встречаются. Если защемление лучевого нерва носит длительный характер, то мышцы, за иннервацию которых он отвечает, постепенно утрачивают свои функции, атрофируются.Диагностика и лечение защемления плечевого нерваДля выявления поражений применяются специальные тесты, которые проводит врач, уточняющий диагноз. Осуществляется и рентгенологическое исследование, целью которого является нахождение перелома, иной травмы.Лечение определяется только после установления причин заболевания. Если нерв травмирован, но при этом сохранил целостность, то ограничиваются консервативным лечением: назначаются к применению консервативные препараты, которые снимают отек, спазм мышц и предотвращают воспаление, для купирования боли используются обезболивающие средства. Распространены и физиотерапевтические процедуры.Защемление нерва в руке, лечение которого довольно многообразно, в тоже время не исключает и хирургического вмешательства. Так, если нерв травмирован и его целостность нарушена, то проводится операция по сшиванию нерва. Если защемление возникло из-за опухоли, то операция также осуществляется, но она призвана не удалить опухоль.Защемление нерва в поясницеКаковы причины защемления нерва в пояснице? Защемление нерва в пояснице может возникнуть в результате неловкого поворота или наклона, а также при длительном положении стоя, если резко повернуться. Кроме этого, если вы страдаете остеохондрозом, то при его обострении может защемиться поясничный нерв. При этом в защемленной области возникают сильные боли. Они могут иметь разный характер: колющий, стреляющий, жгучий.Симптомы защемления нерва в поясницеЭто может проявиться неожиданно. При этом пациент жалуется на боли разного характера, которые сопровождаются невозможностью сделать элементарное движение. Проблемно даже просто стоять вертикально. Эти симптомы и проявляются в результате защемления нервных отростков, отечности связок или мышц поясничного отдела позвоночника. Также в пояснице могут возникать прострелы. Как правило, возникает сильная боль в пояснице при защемлении нерва.Такое состояние является расплатой человека за прямохождение, потому что именно на поясничный отдел, который несет всегда всю массу тела, ложиться и основная нагрузка. Если добавить ко всему этому еще и избыточный вес, проявляющийся при неправильном питании, стрессах, то становится ясно то, насколько перегружается Ваш позвоночник. Некоторые приедаются к боли, и она для них становится привычной, они ее даже не замечают. А у некоторых, наоборот, проявляется и исчезает бесследно или случаются рецидивы на протяжении всей жизни.Кроме боли, защемление нерва в пояснице сопровождается и нарушением чувствительности кожи на теле, а также слабостью в ногах, расстройством толстого кишечника и мочевого пузыря и т.д. Наиболее часто из-за остеохондроза порождается искривление позвоночника — лордозы, кифозы и сколиозы. Лордоз — изгибание позвоночника вперед, кифоз — изгибание позвоночника назад и сколиоз — в левую или правую сторону.Боли на спине, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. Первичные проявляются из-за патологии позвоночного столба, а вторичные проявляются из-за какой либо травмы позвоночника или наличия опухолей.Но в большинстве случаев боли в пояснице проявляются вследствие остеохондроза. Также остеохондроз служит причиной защемления нерва в спине. При нем защемление нерва в пояснице происходит из-за истончения хрящевой ткани позвонка, а также смыкания позвонков. Также часто встречаются и поясничные синдромы или по-другому люмбалгия и ишиас.Для люмбалгии характерна острая боль при напряжении мышц поясницы из-за неправильного положения тела или физического напряжения. При этом пациент занимает вынужденное положение и любое физическое воздействие причиняет сильную боль, а при пальпации выявляется болезненность.При ишиасе боль бывает различного характера. Больные ощущают жжение, покалывания, онемение или мурашки. И все это по причине того, что происходит защемление нерва в пояснице, а именно седалищного. Начало его расположено на пяти уровнях, затем, при опускании вниз, он разделяется на мелкие нервы, иннервирующие заднюю поверхность конечности. Следовательно, болезненные ощущения наблюдаются по всей ноге, а при смене положения тела они усиливаются. Возможно вам будет интересно прочесть статью о защемлении нерва на ноге.В тяжелых, но редких случаях, боль бывает очень мучительна, что человек ничего не может делать, кроме как упасть и лежать пластом, не двигаясь.Эти синдромы проявляются в течение жизни. Анальгетиками можно снять острую боль. Для профилактики нужно узнать положение тела и нагрузку, при которой развиваются эти приступы, чтобы избежать такого в дальнейшем.Лечение защемления нерва в поясницеЛечение защемления нерва в пояснице зависит от причин, вызвавших данное состояние.Ситуация 1. Защемление вызвано физической нагрузкой, переохлаждением, незначительными травмами.В таком случае самое главное обеспечить состояние покоя. Дело в том, что даже когда вы просто лежите, то позвоночник все равно испытывает нагрузку. А потому уменьшите ее максимально, например, положите валик под колени. Также можно, а если болевой синдром достаточно сильный, то даже нужно, использовать гели, мази с согревающим эффектом и обеспечить сухое тепло.Но запомните: если боль не отступает в течение 2-3 дней, то стоит обратиться к врачу.Ситуация 2. Защемление есть результат серьезных травм, обострения или проявления заболеваний.Лечение по плану: использовать мазь при защемлении нерва в пояснице и боли нет, не подойдет. Подход должен быть серьезным и поэтапным. Сначала блокируется боль с помощью противовоспалительных средств, анальгетиков. Далее, начинается полноценное лечение: различные виды массажа, иглоукалывание, подходящие виды терапии.А для профилактики не забывайте: «защемление нерва в пояснице гимнастика: хотите предотвратить — тренируйся».Защемление седалищного нерва: симптомы и причиныВсе причины защемления седалищного нерва, условно можно подразделить на две категории:Первая группа причин связана с заболеваниями самого позвоночника, в частности, защемление седалищного нерва может быть вызвано обострением остеохондроза, а также гипертонуса мышц спины. Защемление нерва происходит по причине того, что в результате дистрофических процессов происходит сужение межпозвоночных зазоров, а спазмы спинных мышц усугубляют ситуацию, что приводит к защемлению нервных корешков, а, соответственно, вызывают болезненные ощущения – это и есть первые признаки защемления седалищного нерва.Вторая группа причин заключается в том, что при спазме мышц спины происходит защемление кровеносных сосудов. Результатом этого является нарушение кровоснабжения и питания головного мозга и внутренних органов. После продолжительного защемления возможно частичное отмирание нервных тканей, что приводит к потере чувствительности на отдельных участках кожных покровов. Кроме того, защемление седалищного нерва может сопровождаться также его воспалением. Такого рода ситуации характерны для радикулита.Симптомы защемление седалищного нерва следующие:Во–первых – это резкая боль в области поясницы и спины, отдающая в ягодицу или ноги. Наблюдается затруднение движения, сопровождающееся также резкими болевыми ощущениями. На всякий случай прочтите статью «Защемление нерва в спине и позвоночнике«.Во–вторых, характер болевых ощущений зависит от ряда сопутствующих факторов, например, при воспалении нервных окончаний – радикулите, защемление седалищного нерва может вызвать компрессию спинного мозга, которая в свою очередь сопровождаться нарушениями двигательной функции, а также снижением чувствительности конечностей, стать причиной паралича или пореза. Особенно тяжело проходит защемление седалищного нерва при беременности.Таким образом, откладывать в долгий ящик лечение данного заболевания не следует. Своевременное обращение к врачу облегчит и ускорит излечение. Соответственно вопрос о том, как лечить защемление седалищного нерва будет рассматриваться далее.Защемление седалищного нерва: лечениеПервоначальным этапом, предшествующим любому лечению, является диагностика. Диагностическое лечение ставит перед собой целью выяснение основных причин заболевания. Этот момент очень важен при назначении лечения и во многом обуславливает его эффективность.Итак, в чем заключается диагностика при защемлении седалищного нерва.В первую очередь пациенту назначается рентгенография, в ходе которого врач составляет для себя общую картину заболевания. Для уточнения деталей и формирования более подробной клинической картины дополнительно могут быть назначены МРТ (магнитно – резонансная томография), компьютерная диагностика, а при подозрении на опухоль – сцинтиграфия позвоночника – это радиологическое исследование.Следует отметить, что если произошло защемление седалищного нерва, лечение назначается еще на этапе диагностирования. В основном назначаются лекарственные препараты, способствующие снижению или устранению болевых синдромов. Как правило, это обезболивающие средства.Также рекомендуется массаж при защемлении седалищного нерва. В дальнейшем назначаются противовоспалительные препараты, снимающие отек и воспаление. В основном рекомендуются уколы при защемлении седалищного нерва. После такой терапии самочувствие пациента значительно улучшается, восстанавливается двигательная активность.В домашних условиях пациенту рекомендуется применять согревающие компрессы, а при очень острой боли наоборот прикладывать лед, или использовать охлаждающие мази. Также полезна гимнастика при защемлении седалищного нерва. При стационарном лечении применяются методы физиотерапии. После того, как определен круг причин, вызвавших защемление седалищного нерва: лечение и препараты назначаются исходя из них.Защемление нерва в ногеМногие люди испытывают защемление нерва в ноге. Это отражается в форме резкой и сильной боли в месте защемления. Однако, некоторые люди, когда испытывают подобную боль в ноге при защемлении нерва, не придают этому серьезного значения, либо занимаются самолечением. Но перед принятием каких-либо действий, нужно сначала определить где именно произошло защемление, а также понять причину произошедшего.Иногда защемление нерва в ноге сопровождает опухоль, и в такой ситуации самолечение без консультации врача может значительно ухудшить положение.Еще одна из причин защемления — это возрастные изменения. Обязательно отнеситесь к данной проблеме с пониманием, потому что есть вероятность нанесения микротравм при физических нагрузках или напряжении разного рода. Некоторые люди это еще и усугубляют охлаждением.Симптомы защемления нерва в ногеЕсли вы чувствуете резкую, колющую или другого рода боль, то это может быть признаком защемления нерва на ноге. Обычно ощущения такого рода возникают резко, но и быстро проходят. В других случаях такие ощущения длятся постоянно. В том месте, где сильнее всего ощущается боль, как раз и есть место защемления нерва.Этому может быть виной не только физическое воздействие, но и психическое. Во сне также можно испытать болевые ощущения. Дополнительными предпосылками защемления нерва служат покраснения и отек кожи, к чему добавляется еще и потливость, но не всегда. Наблюдается нарушения двигательной активности при защемлении двигательного нерва, а иногда и атрофия.Бездействовать в таких случаях нельзя, т.к. это приведет к необходимости экстренной ситуации, где без хирургического вмешательства не обойтись. На более запущенных стадиях испытывается не только дискомфорт при движении, но и сильные боли при любом физическом напряжении и это будет все усиливаться и усиливаться. В наше время лечат защемление нерва на ноге двумя способами: консервативным и оперативным. Естественно лучше всего консервативным, и не запускать до такой степени, что потребуется оперативное вмешательство.Как только у вас возникли подозрения на защемление нерва в ноге, то сразу же обратитесь к врачу. Врач уже проведет все нужные тесты, и по их результатам составим индивидуальный план лечения. Желательно не заниматься самолечением, но если все же решили, то при использовании каких либо средств, проконсультируйтесь у врача.Не забывайте, что наша нервная система очень сложна и ее излечением должен занимать только невропатолог. Иногда бывает и такое, что не нужно использовать какие-либо препараты или хирургическое вмешательств, а всего лишь провести мануальную терапию в виде массажа, электрофореза или озонотерапии.При непредвиденном защемлении нерва, нужно принять обезболивающее, прилечь и вызвать доктора. Также можно использовать согревающее средство.Лечение защемления нерва в ногеЛечение защемление нерва в ноге состоит из ряда действий.Во-первых, необходимо высвободить нервное волокно из зажатого состояния, ведь именно это вызывает боль в ноге при защемлении нерва.Для достижения указанной цели используются:мануальная терапия;массаж (точечный, электро-, вибро- и другие виды);иглоукалывание;ударно-волновая терапия;остеопатия;магнитотерапия;электростимуляция;В большинстве случаев, если защемление не сопровождается осложнениями, например грыжей или протрузией, то устранить боль удается за достаточно короткий период. Если же ощущения слишком острые, то назначаются обезболивающие препараты и новокаиновые блокады. Пациенту рекомендуется постельный режим (2-3 дня как минимум), а также советуется не допускать резких движений и нагрузок и после покоя.Во-вторых, лечение состоит в восстановлении функций нерва. Для этого может быть применена комплексная терапия, например, моксотерапия, лекарственные препараты, витаминные составы.В-третьих, нужно установить причину, которая вызвала защемление нерва на ноге. В большинстве случаев это результат проявления или обострения имеющего у человека заболевания.Например, защемление седалищного нерва в ноге чаще всего связано с остеохондрозом. Именно поэтому лечение без устранения истинных причин приведет к повторению ситуации, когда болит нога при защемлении нерва.