9 ошибок, которые не дают уснуть

Чтобы выспаться и хорошо отдохнуть, важно не есть по крайней мере за два часа до сна и избегать использования электронных устройств.Ошибки, о которых вы, вероятно, не подозреваете, не дают вам уснуть и подрывают ваш ночной отдых. Если вы страдаете бессонницей, но не можте установить причину этого, не отчаивайтесь! В этой статье мы расскажем вам, какие вредные привычки приводят к подобному результату. Отказавшись от них, вы сможете решить свои проблемы со сном.Ошибки, которые не дают вам уснутьСон очень важен для всех млекопитающих, потому что он помогает организму восстановиться и вылечиться от некоторых болезней. Поэтому, если в последнее время у вас возникают проблемы с отдыхом, это может быть связано с одной или несколькими из следующих распространенных ошибок.1. Кофе после ужинаКофе или сладости на ночь могут стать причиной бессонницы. Это связано с их стимулирующими свойствами. Будьте осторожны с кофеином и рафинированным сахаром после обеда.2. Сон на полный желудокЕще одна частая ошибка – обильный ужин. Особенно если вы привыкли спать на животе. Тяжесть в желудке приводит к кошмарам, бессоннице, гастроэзофагеальному рефлюксу. Также утром, скорее всего, вы встанете уставшим. После ужина рекомендуется подождать не менее часа, прежде чем лечь спать.3. Сон в разное времяОрганизму нужен распорядок, которому он должен строго следовать. Если в один день вы ложитесь спать рано, а на следующий день под утро, организм просто не понимает, что ему делать. Эта путаница вызывает изменения на уровне мозга. Таким образом, вы не сможете заснуть, когда вам будет это необходимо.Время отхода ко сну очень важно для организма. Даже в праздники и выходные старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время.4. Поздний подъемПоскольку в течение недели мы мало спим, выходные мы стараемся использовать по максимуму и встаем поздно. Это одна из ошибок, которые не дают вам уснуть! Попытки выспаться делают нас вялыми и требуют все больше и больше отдыха. По этой причине, сколько бы вы ни спали все выходные… В понедельник вы почувствуете усталость и отсутствие энергии.5. Просмотр телевизора или использование мобильного телефонаИспользование технических устройств перед сном задерживает выработку гормона, регулирующего циклы сна. Это происходит потому, что мозг получает раздражители и “думает”, что должен бодрствовать! Не рекомендуется смотреть новости, тяжелые фильмы, пользоваться планшетом или мобильным телефоном в кровати. Не забывайте, что разуму и глазам нужно отдохнуть от яркого экрана.6. Отсутствие подходящего матраса или одеждыКак долго вы не меняли подушки или матрас? Их необходимо менять не реже одного раза в три года, чтобы избежать травм позвоночника и нарушений сна, например, бессонницы. В свою очередь, постельное белье и ночная одежда должны быть адаптированы к температуре воздуха и быть удобными. Никакой тесной пижамы, большого количества одеял или носков, сдавливающих щиколотки. Чем комфортнее вы себя чувствуете, тем быстрее вы заснете и тем меньше вероятность того, что вы проснетесь посреди ночи.7. Сон со светомМозгу нужна темнота, чтобы получить сигнал о том, что пора спать. Если оставить включенным свет или телевизор или если за окном слишком светло (обратите внимание на шторы!), вы не сможете заснуть или будете спать плохо. Старайтесь не оформлять спальню в слишком светлых тонах.8. Сон с кем-то (включая домашних животных)Совместный сон может быть очень приятным занятием, но он также имеет негативные последствия для вашего отдыха. Если вы спите с партнером, собакой, детьми или кошкой, качество вашего сна будет хуже, чем если бы вы спали в одиночестве. Это потому, что ночью вам придется приспосабливаться к движениям, звукам и температуре окаружающих вас людей или животных. Если у вас есть проблемы со сном, подумайте о том, чтобы переехать в другую комнату или хотя бы на отдельную кровать (диван).9. Некомфортная температура в спальнеЛетом вы на максимум включаете кондиционер и спите в носках, а зимой нагреваете комнату так, что ночью начинаете потеть? Обе крайности вредны для вашего отдыха. Лучше всего, если в комнате будет поддерживаться комфортная средняя температура (например, 20 °C).Ошибки, которые не дают уснуть: выводыНаши привычки, а также окружающая среда влияют на качество нашего сна. Поэтому, если мы хотим отдохнуть, быть активными и поправить здоровье, важно знать, какие ошибки портят наш отдых. Исправив их, мы сможем избавиться от бессонницы. Если этого не произошло, мы рекомендуем проконсультироваться с психологом или врачом.