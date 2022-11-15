Самостоятельно чистить уши не нужно никому
Когда-то считалось, что чистить уши необходимо регулярно для поддержания личной гигиены. Врач Маневич заявил в интервью, что очищать уши самостоятельно совершенно не нужно, данная процедура противопоказана практически всем.
«Многие думают, что важно регулярно чистить уши, но это серьезное заблуждение. Самостоятельная очистка ушей на самом деле категорически запрещена», - сказал оториноларинголог «Газете.Ru».
По словам Маневича, с попытками самостоятельно чистить уши связан целый ряд рисков для здоровья. В частности, можно нанести повреждение нежной коже слухового прохода или травмировать барабанную перепонку, спровоцировать воспаление ушного канала. Кроме того, подобная очистка способствует продвижению серы вглубь ушного прохода, и в таких случаях даже у врачей впоследствии не всегда получается извлечь ее оттуда.
Эксперт подчеркнул, что уши не нуждаются в очищении от серы, защищающей их от проникновения загрязнителе и вредителей из внешней среды.
«Сера самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канале», – объяснил специалист.
Маневич добавил, что люди, которые регулярно используют для очищения ушей ватные палочки, рискуют «заработать» гиперсекрецию, при которой серные массы в ушном проходе лишь вырабатываются с большей активностью.
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