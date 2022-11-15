Самостоятельно чистить уши не нужно никому

Врач-оториноларинголог Игорь Маневич: самостоятельное очищение ушей должно быть под запретом.Когда-то считалось, что чистить уши необходимо регулярно для поддержания личной гигиены. Врач Маневич заявил в интервью, что очищать уши самостоятельно совершенно не нужно, данная процедура противопоказана практически всем.«Многие думают, что важно регулярно чистить уши, но это серьезное заблуждение. Самостоятельная очистка ушей на самом деле категорически запрещена», - сказал оториноларинголог «Газете.Ru».По словам Маневича, с попытками самостоятельно чистить уши связан целый ряд рисков для здоровья. В частности, можно нанести повреждение нежной коже слухового прохода или травмировать барабанную перепонку, спровоцировать воспаление ушного канала. Кроме того, подобная очистка способствует продвижению серы вглубь ушного прохода, и в таких случаях даже у врачей впоследствии не всегда получается извлечь ее оттуда.Эксперт подчеркнул, что уши не нуждаются в очищении от серы, защищающей их от проникновения загрязнителе и вредителей из внешней среды.«Сера самостоятельно удаляется из уха вместе с водой, во время жевательных действий и движения волосков, находящихся в ушном канале», – объяснил специалист.Маневич добавил, что люди, которые регулярно используют для очищения ушей ватные палочки, рискуют «заработать» гиперсекрецию, при которой серные массы в ушном проходе лишь вырабатываются с большей активностью.