Красные или зеленые: как по цвету овощей и фруктов определить их пользу

Если купить яблоки, бананы, морковь, капусту, то получится настоящая радуга. Оказывается, по цвету можно легко понять, чем именно полезен тот или иной продукт, говорят эксперты.Овощи и фрукты должны обязательно быть в нашем ежедневном рационе — об этом давно твердят врачи. Мы знаем, что такие продукты полезны, в них, зачастую, мало калорий, но много витаминов и минералов. Некоторые диетологи даже называют овощи и фрукты «природными БАДами» — не забывайте включать их в свой рацион, и никакие добавки точно не будут нужны.Знали ли вы, что цвет овоща или фрукта — это очевидный признак его «полезности»? Эксперты Роспотребнадзора рассказали, от каких болезней могут защитить красные, зеленые, фиолетовые и даже белые плоды.Фиолетовые и синие плодыТакие фрукты и овощи богаты антиоксидантами, антоцианами — они помогают укрепить стенки сосудов, защищая организм от инсульта. Помимо этого, вещества могут улучшить память, зрение, защитить клетки от системного воспаления.Интересный факт: кожица плодов содержит больше антоцианов, чем мякоть. Поэтому, например, горсть ягод винограда полезнее, чем сок, отжатый из того же количества.В холода фруктов и овощей гораздо меньше, но есть отличная альтернатива — плоды, которые подвергли заморозке. Шоковые воздействия низких температур сохраняют полезные нутриенты практически без потерь.Фиолетовые и синие плоды:краснокочанная капуста;виноград;свекла;слива;замороженные ягоды, такие как малина, черника, черная смородина, ежевика;баклажаны;инжир.Желтые и оранжевые плодыТакая гамма обусловлена высоким содержание каротиноидов. Больше всего их в моркови, тыкве, облепихе, желтом болгарском перце и в цитрусовых. Эти овощи и фрукты улучшают концентрацию, память, помогают выглядеть свежее и моложе, а болеть — реже.Кстати, если вы делаете сок из моркови, или добавляете свежую тыкву в салат, не забывайте, что витамин А, которым они богаты, наиболее полно усваивается в присутствии жиров. Это значит, что в сок нужно добавить пару ложек сливок, а в салат — нерафинированное масло, горсть семечек или орехов.В ноябре можно без проблем купить:тыкву;хурму;бананы;мандарины;апельсины.Кстати, сушеная хурма и курага не теряют своих полезных свойств, поэтому можете смело включать их в свой рацион. Они отлично заменят конфеты или сладкую выпечку.Красные плодыКрасный цвет — результат высокого содержания ликопина. Это вещество не разрушается при температурной обработке, а добавление ненасыщенных жиров еще улучшает его усвоение. Ликопин очень полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает снизить «плохой» холестерин, укрепляет иммунитет.Больше всего ликопина содержится в помидорах. Конечно, ноябрь не самый лучший период для свежих овощей, но есть отличная альтернатива — измельченные консервированные томаты или томатная паста.Также не стоит забывать про:красные яблоки;красный болгарский перец;гранат;замороженные ягоды: вишня, клубника, красная смородина.Зеленые плодыТакая окраска обусловлена высоким количеством изофлавоноидов, индолов, и, конечно, хлорофилла. Чем цвет насыщеннее, тем больше его в продукте, а значит, и больше пользы для нашего организма. Самые полезные среди зеленых — это разнообразные сорта капусты: кейл, брокколи, брюссельская, листовой салат, а также сельдерей, руккола, шпинат и другая пряная зелень.В зеленых овощах и фруктах много клетчатки, витаминов А, K и C, магния, кальция. Они помогают нашему иммунитету и улучшают пищеварение. Отличная здоровая привычка — добавлять в любое блюдо мелко-порубленные ароматные листочки пряностей и листы салата.К зеленым плодам относятся:зеленый лук;укроп, петрушка;шпинат, руккола;авокадо;киви;брокколи, брюссельская капуста;зеленые яблоки.Белые плодыТакие овощи и фрукты содержат биофлавоноиды — кверцетин и аллицин. Они незаменимы для нормальной деятельности нашего организма, особенно, для иммунной системы. Плюс — такие плоды низкокалорийны, их точно стоит включать в меню, не опасаясь набрать лишние килограммы.Включите в свой рацион:белый лук;чеснок;корень петрушки и сельдерея;белокочанную капусту.